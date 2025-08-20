النفط يرتفع مع عودة المخاوف حيال الإمدادات

ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء مع عودة المخاوف حيال الإمدادات إذ من المرجح أن تستغرق محادثات السلام الرامية لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية وقتاً أطول، مما يعني إبقاء العقوبات المفروضة على الخام الروسي وزيادة فرص فرض المزيد من القيود على مشتريه.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 14 سنتا، أو 0.21 بالمئة، إلى 65.93 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 0149 بتوقيت جرينتش. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم سبتمبر أيلول، التي ينقضي أجلها اليوم الأربعاء، 37 سنتا، أو 0.59 بالمئة، إلى 62.72 دولاراً للبرميل.

وبلغ سعر عقد أكتوبر تشرين الأول الأكثر نشاطا 61.92 دولاراً للبرميل، بارتفاع 15 سنتا.

وتراجعت الأسعار أكثر من واحد بالمئة عند التسوية أمس الثلاثاء وسط تفاؤل بقرب التوصل إلى اتفاق يوقف الحرب، وبالتالي يخفف العقوبات المفروضة على روسيا وزيادة المعروض العالمي.

ولكن على الرغم من قول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الثلاثاء إن الولايات المتحدة قد تقدم دعما جويا ضمن اتفاق لإنهاء الحرب الروسية، فقد أقر أيضا بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد لا يرغب في إبرام اتفاق في نهاية المطاف.

وقال ترامب يوم الاثنين إنه يرتب لعقد اجتماع بين الرئيسين الروسي والأوكراني، على أن تعقبه قمة بين الرؤساء الثلاثة.

وقال ترامب أمس الثلاثاء إنه بحث مع رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان عقد اللقاء المحتمل بين الرئيسين في بودابست.

ولم تؤكد روسيا أنها ستشارك في محادثات مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وقال دانيال هاينز كبير محللي السلع الأولية في إيه.إن.زد في مذكرة اليوم الأربعاء "يبدو أن احتمال التوصل إلى حل سريع للصراع مع روسيا غير مرجح الآن".

وفي الولايات المتحدة، قالت شركة بي.بي أمس الثلاثاء إن العمليات في مصفاة التكرير التابعة لها في وايتنج بولاية إنديانا والتي تبلغ طاقتها 440 ألف برميل يوميا تضررت بسبب فيضانات ناجمة عن عاصفة رعدية شديدة خلال الليل، مما قد يؤثر على طلب الخام في المنشأة. ويعد الموقع منتجا رئيسيا للوقود في سوق الغرب الأوسط.