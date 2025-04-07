الحرب التجارية تهوي بأسهم أوروبا لأدنى مستوى في 16 شهراً

هوت الأسهم الأوروبية الاثنين إلى أدنى مستوى في 16 شهراً وسط سعي المستثمرين لتقييم احتمالات حدوث ركود بعد الرسوم الجمركية الشاملة التي أعلنتها الولايات المتحدة الأسبوع الماضي.

ولم تظهر أي مؤشرات على عزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التراجع عن خطط الرسوم الجمركية رغم الرد المضاد الذي أعلنته الصين، مما دفع المستثمرين أيضاً إلى تقييم خفض أسعار الفائدة من جانب البنك المركزي الأوروبي ومجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وتراجع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 5.8 % خلال التعاملات، بعد أن سجل أكبر انخفاض يومي له منذ جائحة كوفيد 19 يوم الجمعة.

ونزل المؤشر الرئيسي الألماني شديد التأثر بحركة التجارة 6.6 % وكان من بين الأكثر تضرراً، وهوى سهما كومرتس بنك ودويتشه بنك 10.7 % و10 % على التوالي.

وتراجعت أسهم شركات تصنيع الأسلحة التي سبق أن شهدت ارتفاعاً كبيراً في وقت سابق من هذا العام على خلفية توقعات بزيادة الإنفاق الدفاعي. وخلال تداولات الاثنين، تراجع سهم شركة راينميتال لتصنيع الدبابات 23.7 بالمئة وكان أكبر الخاسرين على المؤشر ستوكس 600.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحافيين مطلع الأسبوع إنه سيتعين على المستثمرين تقبل «الدواء» وإنه لن يبرم اتفاقاً مع الصين حتى يتم التعامل مع أزمة العجز التجاري الأمريكي، مما أثار موجة جديدة من البيع في الأسواق الآسيوية.