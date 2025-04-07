عمليات بيع تهوي بالذهب لأدنى مستوى في 3 أسابيع

هبطت أسعار الذهب الاثنين إلى أدنى مستوى لها في أكثر من 3 أسابيع مواصلة التراجع في ظل إقدام المستثمرين على عمليات بيع واسعة للمعدن النفيس لتغطية خسائر في تعاملات أخرى وسط مخاوف من ركود عالمي بسبب تصاعد الحرب التجارية.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 3034.02 دولاراً للأوقية (الأونصة) خلال التعاملات وتراجع في وقت سابق من الجلسة بأكثر من واحد بالمئة ليصل إلى أدنى مستوى له منذ 13 مارس.

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 % إلى 3051.00 دولاراً.

ونزل الذهب أكثر من 3 % يوم الجمعة بعدما أحدثت الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وجاءت أكثر من المتوقع، موجة من الاضطرابات في الأسواق العالمية.

وردت الصين بسلسلة من الإجراءات المضادة تضمنت فرض رسوم إضافية بنسبة 34 % على كل السلع الأمريكية وقيوداً على تصدير بعض المعادن النادرة.

ودفع انخفاض الذهب، الذي عادة ما يعد ملاذاً آمناً في أوقات الضبابية، المتعاملين إلى التكهن بأن المستثمرين ربما يبيعون المعدن الأصفر لتحقيق أرباح وربما لتغطية خسائر أو نداءات هامش أصول أخرى.

وفي الوقت نفسه، عزز البنك المركزي الصيني احتياطياته من الذهب في مارس للشهر الخامس على التوالي.

وزادت الفضة في المعاملات الفورية 2 % إلى 30.13 دولاراً للأوقية بعد أن وصلت لأدنى مستوى لها في نحو 7 أشهر.

وارتفع البلاتين في المعاملات الفورية 1 % إلى 926.06 دولاراً.

وزاد البلاديوم 1 % تقريباً إلى 919.50 دولاراً.