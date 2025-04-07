الصعوبات تحاصر قطاع التصنيع الألماني

ارتفعت الصادرات الألمانية بأكثر من المتوقع في فبراير لكن الإنتاج الصناعي انخفض مما يعكس الصعوبات التي يواجهها قطاع التصنيع في أكبر اقتصاد في أوروبا.

وأظهرت بيانات نشرها مكتب الإحصاء الاتحادي الاثنين أن الصادرات ارتفعت 1.8 % في فبراير على أساس شهري مقابل توقعات بزيادة 1.5 بالمئة في استطلاع أجرته رويترز.

ومن المتوقع أن تضيف الرسوم الجمركية واسعة النطاق التي أعلنتها الولايات المتحدة عبئاً هائلاً على الصناعة الألمانية. وأشارت بيانات مكتب الإحصاء إلى أن الولايات المتحدة هي أكبر شريك تجاري لألمانيا في 2024، إذ بلغ حجم تبادل السلع بينهما 253 مليار يورو (270 مليار دولار).

وذكر مكتب الإحصاء أن الإنتاج الصناعي انخفض بأكثر من المتوقع في فبراير بنسبة 1.3 بالمئة مقارنة بالشهر السابق، مقابل توقعات المحللين في استطلاع لرويترز بهبوط 0.8 %.