شركات أمريكية وفيتنامية تطلب تأجيل فرض الرسوم على هانوي

طلبت شركات أمريكية وفيتنامية من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأجيل فرض رسوم جمركية تبلغ 46 % على السلع الفيتنامية، قائلة إن الضريبة ستضر بها وبالعلاقات التجارية الثنائية.

وعبرت غرفة التجارة والصناعة الفيتنامية وغرفة التجارة الأمريكية بالعاصمة الفيتنامية هانوي في رسالة لوزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك تحمل تاريخ أول من أمس عن قلقهما إزاء الرسوم الجمركية التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ يوم الأربعاء، بوصفها «مرتفعة بشكل صادم».

وذكرت غرفة التجارة الأمريكية وغرفة التجارة الفيتنامية في بيان أن «خفض الرسوم الجمركية على المنتجات الواردة إلى فيتنام، وعلى المنتجات التي تصل إلى المستهلك الأمريكي، هو ما سيفيد الشركات والاقتصاد والمستهلكين في الولايات المتحدة». وحققت الدولة الواقعة في جنوب شرقي آسيا، وهي مركز تصنيع إقليمي رئيس للكثير من الشركات الغربية، فائضاً تجارياً تجاوز 123 مليار دولار مع الولايات المتحدة أكبر وجهة لصادراتها العام الماضي.

واتفق الرئيس دونالد ترامب ونظيره الفيتنامي تو لام يوم الجمعة على مناقشة اتفاق لإلغاء الرسوم الجمركية، وصرحا بذلك بعد اتصال هاتفي وصفه ترامب بأنه «مثمر للغاية». وحتى قبل إعلان ترامب يوم الأربعاء عن فرض رسوم جمركية عالمية كبيرة، خفضت فيتنام عدة رسوم جمركية في إطار سلسلة من الامتيازات للولايات المتحدة، تضمنت أيضاً تعهدات بشراء المزيد من السلع الأمريكية مثل الطائرات والمنتجات الزراعية.