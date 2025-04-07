«تاتا كابيتال» تتحضر لأكبر طرح عام أولي في الهند خلال 2025

قدمت شركة «تاتا كابيتال» مسودة نشرة الاكتتاب الأولي إلى هيئة تنظيم أسواق رأس المال في الهند للحصول على موافقة على طرح عام أولي محتمل، وفقاً لإيداع في البورصة.

وتعتبر «تاتا كابيتال» جزءاً من تكتل «تاتا غروب»، وتمضي قدماً في خطة الطرح العام الأولي التي يمكن أن تجمع ما يصل إلى ملياري دولار، ما يجعله أكبر إدراج أولي في البلاد هذا العام، حسب ما قال أشخاص مطلعون على الأمر لبلومبرغ في مارس. وتسمح مسودة نشرة الإصدار المقدمة مسبقاً، والتي تعرف أيضاً باسم التقديم السري، للشركات المصدرة بتقديم المستندات اللازمة إلى الجهة التنظيمية بطريقة خاصة لحماية المعلومات العامة الحساسة.

وأظهرت سوق الاكتتابات العامة الأولية في الهند استمرار الشهية القوية تجاه الطروح الجديدة على الرغم من الركود الأخير في سوق الأسهم. ويعد المشروع المشترك بين «إل جي إلكترونيكس إنديا» وذراع «برودنشيال» لإدارة الأصول من بين الشركات التي تخطط للإدراج في 2025.

تجدر الإشارة إلى أن (ICICI Prudential Asset Management) مملوكة بشكل مشترك من قبل ثاني أكبر بنك مقرض بالقطاع الخاص في الهند (ICICI Bank). وشركة «برودنشيال» للتأمين ومقرها المملكة المتحدة.

وأجرت شركة «هيكسوير تكنولوجيز» التابعة لـ«كارلايل غروب» أول طرح عام أولي في الهند بقيمة مليار دولار هذا العام.