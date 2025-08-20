تباين أداء الدولار مع ترقب المتعاملين ندوة البنك المركزي الأمريكي



تباين أداء الدولار"الثلاثاء" وسط ترقب المتعاملين مؤشرات حول السياسة النقدية من ندوة سنوية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) تعقد هذا الأسبوع.

وينصب التركيز هذا الأسبوع على تصريحات يدلي بها رئيس مجلس الاحتياطي جيروم باول "الجمعة"، مع عدم وجود بيانات اقتصادية مهمة للتأثير على اتجاه السوق، إذ يترقب المتعاملون التصريحات لاستيضاح ما إذا كان باول سيخالف توقعات السوق بخفض أسعار الفائدة في سبتمبر.

وكثف المتعاملون الرهانات على خفض أسعار الفائدة في اجتماع مجلس الاحتياطي في 16 و17 سبتمبر بعد تقرير الوظائف الضعيف لشهر يوليو . وأظهر تقرير تضخم أسعار المستهلكين للشهر الماضي انفراجة محدودة في أزمة الرسوم الجمركية.

لكن بيانات أسعار المنتجين التي جاءت أعلى من المتوقع لشهر يوليو خففت من بعض توقعات خفض أسعار الفائدة. وقال باول إنه متردد في خفض أسعار الفائدة بسبب الزيادة المتوقعة في التضخم هذا الصيف من الرسوم الجمركية.

وقال فاسيلي سيريبرياكوف، المحلل المعني بالعملات الأجنبية والاقتصاد الكلي لدى يو.ي.إس في نيويورك "في الأسبوع الماضي، عندما كنا نتوقع خفض الفائدة نحو 25 نقطة أساس في سبتمبر، وأكثر من تخفيضين لبقية العام، كان هناك على الأرجح بعض المخاطر من أن تحبط تصريحات باول تلك التوقعات إذا لم يكن واضحا بما فيه الكفاية في الالتزام بخفض الفائدة في سبتمبر".

وأضاف "الآن ونحن نتوقع خفض الفائدة بنحو 20 نقطة أساس في سبتمبر وما يزيد قليلا على 50 نقطة أساس لبقية العام، أعتقد أن المخاطر أصبحت أكثر توازنا". ويتوقع المتعاملون حاليا خفض الفائدة بإجمالي 54 نقطة أساس حتى نهاية العام.

ومن المقرر صدور محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الذي انعقد في 29 و30 يوليو غدا "الأربعاء"، ومع ذلك فقد لا يقدم سوى معلومات محدودة نظرا لانعقاد الاجتماع قبل صدور بيانات الوظائف للشهر الماضي.

وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية الأخرى مثل الين واليورو، 0.15 بالمئة في أحدث التعاملات إلى 98.27، وهبط اليورو بنسبة 0.12 بالمئة إلى 1.1646 دولار. ومقابل الين الياباني، تراجع الدولار 0.22 بالمئة إلى 147.54 ين.

وجاءت تحركات العملة هادئة نسبيا خلال الأسابيع القليلة الماضية بعد الانخفاض الحاد في الدولار في النصف الأول من العام.

وتراجع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.16 بالمئة إلى 1.348 دولار. وانخفض الدولار الأسترالي 0.62 بالمئة إلى 0.6451 دولار أمريكي، وهو أضعف مستوياته منذ الخامس من أغسطس. ويركز المتعاملون أيضا على أي تطورات في محادثات السلام لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إنه يأمل في أن يمضي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قدما في إنهاء الحرب في أوكرانيا، لكنه أقر بأن زعيم الكرملين قد لا يرغب في إبرام اتفاق على الإطلاق، مضيفا أن هذا سيتسبب في "وضع صعب" لبوتين.

وبالنسبة للعملات المشفرة، انخفضت بتكوين 2.88 بالمئة لتصل إلى 113112 دولارا.








