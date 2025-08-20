فيتنام تطلق حزمة مشروعات ضخمة لتحفيز النمو الاقتصادي

أطلقت فيتنام حزمة مشروعات ضخمة في مجال البنية التحتية بوضع حجر الأساس أو تدشين نحو 250 مشروعاً في مختلف أنحاء البلاد، في إطار جهود تحفيز النمو الاقتصادي.

وتمول الدولة 129 مشروعاً في مجالات تتراوح بين التنمية الحضرية والنقل باستثمارات إجمالية تبلغ نحو 478 تريليون دونج (18 مليار دولار)، وفقاً لبيانٍ نُشر على الموقع الإلكتروني للحكومة.

وأضافت أن استثماراتٍ أخرى بقيمة 30.5 مليار دولار تقريباً تشمل 121 مشروعاً ممولة من مصادر أخرى، بما في ذلك من عددٍ قليل من الشركات الأجنبية، قيد التنفيذ في نفس الوقت.

وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن قائمة المشروعات الجديدة تشمل جسر راش ميو2 في منطقة دلتا نهر ميكونج، ومركز مارينا سايجون المالي الدولي، ومركز الأبحاث والتطوير التابع لشركة فيتل المملوكة للدولة والمركز الوطني للمعارض والمؤتمرات في هانوي.

وقال رئيس الوزراء الفيتنامي بام مينه تشينه إن التقديرات تشير إلى مساهمة هذه الاستثمارات بنحو 13% من قيمة إجمالي الناتج المحلي للبلاد، مضيفاً أن المشروعات الجديدة ستؤدي إلى نقلة في «حالة البنية التحتية الاستراتيجية للبلاد».