دعم عاجل لصناعة سيارات كوريا الجنوبية المتضررة من الرسوم الأمريكية

تعتزم الحكومة الكورية الجنوبية ضخ 3 تريليون وون (حوالي 2 مليار دولار أمريكي) في صورة مساعدات طارئة لصناعة السيارات المحلية للتخفيف من تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة التي تبلغ 25%، حسبما أفاد مسؤولون اليوم الأحد.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن الرسوم الجمركية الجديدة، التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي، تأتي في إطار حملة حمائية أوسع نطاقا تهدف إلى خفض العجز التجاري وتعزيز التصنيع المحلي.

وتعد كوريا الجنوبية من الدول الأكثر تضررا، حيث تشكل صادراتها من السيارات إلى الولايات المتحدة نحو نصف إجمالي مبيعاتها من السيارات في الخارج.

وفي اجتماع وزاري من المقرر عقده الأسبوع الجاري، ستوافق الحكومة على خطة التمويل الطارئة، والتي سيجري تنفيذها من خلال مؤسسات إقراض تديرها الدولة، مثل بنك التنمية الكوري.

وقال مسؤول من وزارة الاقتصاد والمالية:"من المحتمل أن يصل الدعم المالي إلى حوالي 3 تريليون وون، رغم أن الرقم النهائي لم يتم تحديده بعد، وسيجري صرفه من خلال برامج القروض الحالية لبنك التنمية الكوري".

وبالإضافة إلى ذلك، سيقدم بنك التنمية الكوري وغيره من المقرضين ما يصل إلى 248 تريليون وون هذا العام كدعم مالي أوسع لمساعدة الشركات على التكيف مع الظروف العالمية المتدهورة وإعادة هيكلة القطاعات الصناعية.

كما أكدت الحكومة خططا لإنشاء صندوق استراتيجي بقيمة 50 تريليون وون خلال السنوات الخمس المقبلة لدعم تطوير تقنيات التنقل المستقبلية في ظل تزايد حالة عدم اليقين الاقتصادي بعد بدء ولاية ترامب الثانية.

وتعد السيارات أهم سلعة تصديرية لكوريا الجنوبية إلى الولايات المتحدة. ففي عام 2024، بلغت قيمة صادرات السيارات إلى الولايات المتحدة 7ر34 مليار دولار، وهو ما يشكل نحو نصف إجمالي صادرات كوريا الجنوبية من السيارات.