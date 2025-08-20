ارتفاع ثقة المستهلك في استراليا

أظهرت نتائج المسح الشهري لبنك ويستباك ارتفاع ثقة المستهلكين في استراليا خلال الشهر الحالي إلى أعلى مستوى لها منذ ثلاث سنوات ونصف السنة، في ظل توقعات بإقدام البنك المركزي الاسترالي على خفض سعر الفائدة الرئيسة للمرة الرابعة خلال العام الحالي.

وارتفع مؤشر ثقة المستهلك لمعهد ويستباك-ملبورن إلى 98.5 نقطة خلال أغسطس مقابل 93.1 نقطة في يوليو.

جاء التحسن عقب تخفيض إضافي لأسعار الفائدة من قِبَل بنك الاحتياط الاسترالي (البنك المركزي) في وقت سابق من الشهر الحالي، حيث قرر خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل إجمالي خفض الفائدة منذ بداية العام إلى 75 نقطة أساس.

في الوقت نفسه أشارت توقعات البنك إلى أن أسعار الفائدة قد تحتاج إلى خفض طفيف للحفاظ على مسار الاقتصاد.

وقد عزز هذا التوقعات بانخفاض أسعار فائدة قروض التمويل العقاري، ما أعطى دفعة واسعة النطاق للمعنويات، وفقاً لبنك ويستباك.