مبيعات الهواتف ترفع إيرادات «شاومي» الفصلية

أفادت شركة شاومي للهواتف الذكية والسيارات الكهربائية بأن زيادة مبيعات الهواتف الذكية، لا سيما في جنوب شرق آسيا، أسهمت في تعزيز إيرادات الربع الثاني 30.5%.

وبلغت الإيرادات في الربع المنتهي 30 يونيو 116 مليار يوان (16.16 مليار دولار)، لتتجاوز تقديرات 15 محللاً جمعتها مجموعة بورصات لندن عند متوسط 114.7 مليار يوان.

ووفقاً لبيانات مجموعة بورصات لندن، ارتفع صافي الربح المعدل 75.4% على أساس سنوي إلى 10.8 مليارات يوان، متجاوزاً التقدير المتوسط البالغ 10.1 مليارات يوان.

وذكرت شاومي، ثالث أكبر شركة لتصنيع الهواتف الذكية في العالم، أنها صارت العلامة التجارية الأكثر مبيعاً للهواتف الذكية في جنوب شرق آسيا في الربع الثاني وثاني أكبر شركة من حيث الشحنات في أوروبا.