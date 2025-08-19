بعد رسوم ترامب.. ألمانيا تبحث عن شراكات أقوى في آسيا

في ظل النزاع الجمركي مع الحكومة الأمريكية، طالب وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول بتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي مع الشركاء الآسيويين الرئيسيين مثل اليابان وإندونيسيا.

وخلال زيارته لمعرض إكسبو العالمي في مدينة أوساكا باليابان، قال فاديفول :" وضعت ألمانيا لنفسها هدفا يتمثل في توسيع وتنويع تجارتنا وسلاسل التوريد الخاصة بنا، وبالتالي توسيع وتنويع اقتصادنا ككل".

وأضاف الوزير المنتمي إلى حزب المستشار فريدريش ميرتس، المسيحي الديمقراطي:" من أجل ذلك نريد ويجب علينا أن نبرم اتفاقيات تجارية جديدة، ونعزز الشراكات القائمة، ونبني شبكة قوية"، مشيرا إلى أن هذا يمثل أيضًا محور زيارته لليابان، وكذلك زيارته لإندونيسيا.

وفي هذا السياق، دعا فاديفول إلى الإسراع في إبرام اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وإندونيسيا (سيبا).

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اتفقت في يوليو الماضي مع الرئيس الإندونيسي سوبانتو برابوو على إتمام المفاوضات المستمرة بين الجانبين منذ عام 2016.

ومن بين أهم أولويات الاتحاد الأوروبي في هذه الاتفاقية مراعاة معايير الاستدامة وتسهيل الاستثمارات، ومن الممكن توقيع الاتفاقية في سبتمبر المقبل.

وأكد فاديفول أن الأمر يتعلّق أيضًا بالتعاون الوثيق في مجالات البحث والتطوير، وإيجاد حلول ابتكارية في مجالات مثل التكنولوجيا المتقدمة، والاستدامة، والمواد الجديدة، والخامات الأساسية، والطاقة الخضراء.

وقال: " من يتمتع بالريادة في مجال التكنولوجيا، يتحرر من التبعية أيضا"، وصرح فاديفول بأن اليابان وضعت لنفسها، على غرار الاتحاد الأوروبي، هدفًا يتمثل في اللحاق بركب الريادة العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي.

وأضاف: "الذكاء الاصطناعي هو بالفعل وسيصبح أكثر فأكثر التكنولوجيا الأساسية لجميع مجالات الحياة، وخاصة لكل مجالات الاقتصاد".

يشار إلى أن المعرض الذي يزوره الوزير الألماني هو النسخة الثالثة من معرض إكسبو التي تنظمها اليابان بعد نسخة أوساكا عام 1970 ونسخة آيتشي في عام 2005.

وقام فاديفول بجولة في أجنحة اليابان وأوكرانيا وإندونيسيا والاتحاد الأوروبي وألمانيا في موقع المعرض.

ويقام إكسبو تحت شعار "تصميم مجتمع المستقبل من أجل حياتنا"، ويشارك فيه أكثر من 160 دولة وإقليمًا ومنظمة دولية.

وتتمحور مواضيع المعرض حول الاستدامة وحماية المناخ، ويعتزم الوزير الألماني مواصلة جولته الخارجية حيث سيتوجه إلى العاصمة الإندونيسية جاكرتا.