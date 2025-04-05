ديون مدمّرة وإنفاق حكومي جامح.. إيلون ماسك يكشف التهديد الأكبر لأمريكا

أثار الملياردير إيلون ماسك جدلًا جديدًا على منصات التواصل الاجتماعي بعد أن أعاد نشر تغريدة للمؤلف سكوت آدامز تناولت مخاطر تصاعد ديون الحكومة الأمريكية.

وأشار آدامز في منشوره إلى أن "أكبر تهديد يواجه المواطنين الأمريكيين اليوم هو الإنفاق الحكومي غير المنضبط الذي يقود إلى ديون مدمّرة".

ماسك، الرئيس التنفيذي لشركتي تسلا وسبيس إكس، لم يُضف أي تعليق مباشر على المنشور، بل اكتفى بإرفاقه برمزين تعبيريين للعلم الأمريكي، في إشارة فُهمت على نطاق واسع كدعمٍ لمحتوى التغريدة وتأييدٍ للتحذيرات المطروحة.

ويُعرف ماسك بموقفه المناهض للتدخل الحكومي المفرط، ويقود حاليًا "وزارة كفاءة الحكومة" (DOGE)، وهي هيئة أنشأها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بموجب أمر تنفيذي صدر في 20 يناير، وتهدف إلى مكافحة الهدر والاحتيال في الإنفاق الفيدرالي. وادعى المنشور الأصلي أن الولايات المتحدة تقترب من "هاوية ديون"، معتبرًا DOGE الحل الوحيد الممكن، ومشيرًا إلى أن الجهود الحالية "تحرز تقدمًا فعليًا".

المنشور نفسه وجّه انتقادات للديمقراطيين، متهمًا إياهم بمحاولة عرقلة مشروع DOGE دون تقديم تبريرات واضحة لهذا الموقف، وسط غياب أي ردود من شخصيات ديمقراطية بارزة أو معارِضة لسياسات تسلا.

وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة "بوليتيكو" في تقرير حديث أن ترامب أبلغ المقربين منه بأن ماسك يعتزم التخلي عن دوره في DOGE والتركيز مجددًا على أعماله التجارية. لكن ماسك سارع إلى نفي هذه المزاعم وعلّق ساخرًا بوصفه التقرير بأنه "أخبار كاذبة".

من جهة أخرى تلقت شركة الفضاء "سبيس أكس" المملوكة لرجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، عقدا بقيمة عدة مليارات من الدولارات من الحكومة الأمريكية.

ومن المقرر أن تستخدم شركة سبيس أكس، صواريخها لإطلاق الأقمار الاصطناعية العسكرية إلى الفضاء.

وتبلغ قيمة العقد نحو 9ر5 مليارات دولار، بحسب ما أعلنته القوة الفضائية بالجيش الأمريكي اليوم السبت.