النفط في أدنى مستوى منذ الجائحة والغاز يتراجع بعد رد الصين على رسوم ترامب

هبطت أسعار النفط اليوم الجمعة إلى أدنى مستوى منذ عام 2021 كما تراجعت السلع الأولية ومنها الغاز الطبيعي وفول الصويا مع رد الصين على الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وفرضت بكين رسوما إضافية بنسبة 34 بالمئة على جميع السلع الأمريكية ردا على إعلان ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة عشرة بالمئة كحد أدنى على معظم الواردات الأمريكية، مع فرض رسوم أعلى بكثير على عشرات الدول، منها الصين.

وقال بيارن شيلدروب، كبير محللي السلع الأولية في سي.إي.بي "هذا هو أول تصعيد صريح جدا من الصين، فهم لا يتراجعون، بل يصعدون النزال". وتوقع شيلدروب مزيدا من الإجراءات المضادة من ترامب.

وأدى التوتر المتصاعد إلى إذكاء المخاوف من أن تؤدي الرسوم الجمركية إلى حرب تجارية عالمية، مما يؤثر على النمو الاقتصادي ويحد من الطلب على السلع الأولية الأساسية. واستثنت الرسوم التي فرضتها الولايات المتحدة الطاقة، لكن إجراءات الصين المقابلة شملت جميع السلع الأمريكية، بالإضافة إلى فرض قيود على تصدير بعض المعادن الأرضية النادرة.

وتشير بيانات لشركة كبلر والوكالة الدولية للطاقة أن الولايات المتحدة من كبار مصدري الطاقة وتبيع النفط والغاز الطبيعي المُسال إلى الصين.

وشهدت مؤشرات وول ستريت عمليات بيع مكثفة، إذيسير المؤشر داو جونز نحو تصحيح نزولي بينما يسير المؤشر ناسداك نحو هبوط طويل الأجل.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 5.29 دولار، أو 7.5 بالمئة، لتصل إلى 64.85 دولار للبرميل، وخسرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 5.57 دولار، أو 8.3 بالمئة، لتصل إلى 61.83 دولار للبرميل. وتتجه أسعار النفط لتسجيل أدنى مستوى لها عند التسوية منذ منتصف فترة الجائحة في أبريل 2021.

وتراجعت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا وآسيا. وأظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن أن أسعار الغاز الأوروبي انخفضت إلى أدنى مستوى في أكثر من ستة أشهر. وانخفض سعر عقد الشهر الأقرب استحقاقا في بورصة هولندا للغاز 3.02 يورو، أي 7.7 بالمئة إلى 36.45 يورو لكل ميجاوات/ساعة، أي 11.78 دولارا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. كما ظلت أسعار الغاز الطبيعي المسال في التعاملات الفورية في آسيا عند أدنى مستوى منذ نحو ستة أشهر.