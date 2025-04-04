3.2 تريليونات دولار.. عائدات الرسوم تفرغ "جيوب" الأمريكيين

في خضم الحرب التجارية التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب مطلع أبريل 2025، لن تقتصر التداعيات على الأسواق وأسعار السلع فحسب، بل ستمتد أيضاً إلى إيرادات الدولة كما لن يسلم الاقتصاد الكلي لها.

ففي الوقت الذي يرى فيه مؤيدو الرسوم الجمركية أنها وسيلة فعالة لتعزيز الإنتاج المحلي وتوفير موارد إضافية للخزانة الفيدرالية، تكشف التقديرات أن العوائد المحتملة من هذه الرسوم تتراوح بين 700 مليار و3.2 تريليونات دولار خلال عشر سنوات، لكنها قد تأتي على حساب انخفاض الدخل الحقيقي للأميركيين وزيادة التضخم.

على الرغم أن الرسوم الجمركية قد تبدو وسيلة "سريعة ومباشرة" لجلب الأموال إلى خزينة الدولة، فإن الأدلة تشير إلى أنها عائدات مُكلفة اقتصادياً، وقد تترك آثاراً طويلة المدى على القدرة الشرائية للمواطن، والاستقرار المالي، وثقة الأسواق.

تقديرات متباينة

بحسب تقرير نشرته "وول ستريت جورنال"، يتوقع أن تدرَّ الرسوم الجمركية الجديدة التي طالت عشرات الدول وبنسب وصلت إلى 49%، نحو 1.8 تريليون دولار خلال العقد المقبل، لكن هذه الزيادة في الإيرادات قد تؤدي إلى انخفاض دخل الأسر الأميركية بنسبة 2.1% في المتوسط.

من جهة أخرى، قدرت دراسة أخرى أن إجمالي الإيرادات لن يتجاوز 700 مليار دولار فقط، وذلك في حال تراجعت الواردات بشكل حاد بفعل الرسوم المرتفعة التي تقلل حجم التبادل التجاري.

صحيفة "ذا أستراليان" الأسترالية كانت أكثر تفاؤلاً، حيث أشارت إلى أن الحزمة الجمركية التي أطلقها ترامب قد تدر ما يقرب من 3.2 تريليونات دولار خلال عشر سنوات، وهو رقم يتجاوز إيرادات ضرائب الدخل للشركات في بعض السنوات.

عائدات مكلفة

رغم هذه الأرقام الكبيرة، يرى خبراء الاقتصاد أن الإيرادات الجمركية لا تأتي مجاناً، بل تدفع ثمنها الأسر الأميركية من جيوبها، سواء في صورة ارتفاع أسعار أو فقدان دخل أو تباطؤ في النمو.. يقول نايجل غرين، الرئيس التنفيذي لمجموعة deVere للاستشارات المالية: "هذه الرسوم سترفع الأسعار على آلاف السلع اليومية من الهواتف إلى الأغذية، ما سيفاقم التضخم في وقت هو أصلاً مرتفع."

بحسب تقرير لمعهد الضرائب والسياسة الاقتصادية (ITEP)، تعد الرسوم الجمركية بطبيعتها ضريبة غير مباشرة وغير عادلة، لأنها تفرض العبء نفسه على جميع المستهلكين بغض النظر عن دخلهم، ما يعني أنها تؤثر بشكل أكبر في الطبقات المتوسطة والفقيرة.

وترى الإدارة الأميركية أن هذه الرسوم جزء من مشروع إعادة التوازن التجاري، وقد تعزز الاستثمارات المحلية عبر توجيه الرسائل للمصنعين بضرورة العودة إلى الداخل الأميركي، لكن مع ذلك دق اقتصاديون ناقوس الخطر من أن التقلبات في سلاسل الإمداد، وارتفاع تكاليف الإنتاج، وتراجع الاستثمارات الأجنبية قد تضعف الفائدة الحقيقية من هذه الإيرادات المرتقبة.