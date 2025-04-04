بسبب رسوم ترامب.. صادرات السيارات اليابانية قد تخسر 17 مليار دولار



توقع توقع مركز التجارة الدولية أن تخسر صادرات السيارات اليابانية إلى الولايات المتحدة 17 مليار دولار بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على قطاع السيارات.

ومركز التجارة الدولية هو وكالة مشتركة بين منظمة التجارة العالمية والأمم المتحدة، تهدف لمساعدة الدول النامية والدول التي تمر بمرحلة انتقالية على تحقيق التنمية البشرية المستدامة من خلال الصادرات.

وقالت جوليا سبايز مديرة قطاع التجارة ومعلومات السوق في المركز للصحفيين في جنيف "يشكل قطاع السيارات الياباني 20 بالمئة من إجمالي صادرات البلاد، وتتجه غالبية الصادرات إلى السوق الأمريكية".

وتابعت قائلة: "الآن، تعني الرسوم الجمركية المحددة بنسبة 25 بالمئة على هذا القطاع والتي دخلت حيز التنفيذ أمس أن اليابان قد تخسر ما قيمته 17 مليار دولار من إمكانات التصدير إلى الولايات المتحدة وفقاً لحساباتنا".

وأكدت إدارة الرئيس ترامب، يوم الأربعاء، أن الرسوم الجمركية البالغة 25 بالمئة على السيارات والشاحنات ستدخل حيز التنفيذ في موعدها المقرر أمس الخميس، وأن الرسوم الجمركية على واردات قطع غيار السيارات ستبدأ في الثالث من مايو.

وأظهر تحليل أجرته رويترز أن الرسوم الجمركية تشمل ما تفوق قيمته 460 مليار دولار من واردات المركبات وقطع غيار السيارات سنويا.

وذكر مركز التجارة الدولية أن سلوفاكيا واليابان وهندوراس من بين الدول الأكثر تعرضا للآثار السلبية للرسوم الجمركية الأمريكية على السيارات.

وتمثل السوق الأمريكية حصة كبيرة من صادرات قطاع السيارات في هذه الدول. وأشار المركز إلى أن اليابان قد تسعى إلى تنويع وجهات تصدير السيارات.

ووفقا لشركة جلوبال داتا للأبحاث فإن ما يقرب من نصف السيارات المباعة العام الماضي في الولايات المتحدة -أكبر مستورد للسيارات في العالم- تم استيرادها من الخارج.

وقالت شركة أندرسون إيكونوميك جروب الاستشارية في تقرير أمس الخميس إن الرسوم الجمركية الجديدة على السيارات قد تكلف المستهلكين الأمريكيين أكثر من 30 مليار دولار نتيجة زيادة أسعار السيارات وانخفاض مبيعاتها في العام الأول من تطبيق الرسوم.



