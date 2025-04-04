المملكة المتحدة.. 12.4% زيادة السيارات الجديدة المسجلة في مارس

أظهرت بيانات أن تسجيل السيارات الجديدة في المملكة المتحدة ارتفع بنسبة 12.4% في مارس الماضي.

وقالت رابطة مصنعي وتجار السيارات إنه تم تسجيل 357103 سيارات جديدة في المملكة المتحدة في مارس، بالمقارنة بـ 317786 خلال نفس الشهر من العام الماضي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي. أيه.ميديا) اليوم الجمعة.

وكان هذا أقوى شهر مارس في تسجيل السيارات الجديدة منذ 2019.

ويشار إلى أن مارس شهر أساسي في صناعة السيارات، حيث يتم فيه تقديم لوحات التسجيل الجديدة، ما يؤدي على نحو تقليدي إلى ارتفاع الطلب كما أنه مؤشر قوي للأداء السنوي.





