تخفيض تصنيف الأسهم الأمريكية بسبب رسوم ترامب

خفض قسم إدارة الثروات العالمية في مصرف «يو بي إس» السويسري تقييمه للاستثمار في الأسهم الأمريكية، مشيراً إلى استمرار تقلبات السوق نتيجةً لتأثير الرسوم الجمركية المتبادلة على أكبر اقتصاد في العالم، وتداعياتها بعيدة المدى على النمو العالمي.

وخفض البنك تصنيفه الاستثماري للأسهم الأمريكية من «جذابة» إلى «محايدة»، وقلص مستهدفه في نهاية العام لمؤشر «إس آند بي 500» من 6400 إلى 5800، وذلك بسبب انخفاض تقديرات الأرباح والتقييمات.

وتشير التوقعات الجديدة التي حددها «يو بي إس» لمستوى مؤشر «إس آند بي 500» بنهاية العام إلى ارتفاع بنسبة 7.5% عن إغلاق يوم الخميس.

وكتب كبير مسؤولي الاستثمار مارك هيفيلي في مذكرة بحثية بتاريخ 3 أبريل: «حجم الرسوم الجمركية المُعلنة فاجأنا وكذلك وضع السوق بشكل عام». وأضاف: «الأسواق ستكون متقلبة وسط احتمال تصعيد متبادل في الرسوم الجمركية، وتحقيقات المادة 232 التي قد تؤدي إلى فرض مزيد من الرسوم الأمريكية، إلى جانب احتمال خفض المحللين توقعاتهم لأرباح الشركات ونمو الاقتصاد بسبب هذه التطورات».

يُبرز خفض التصنيف تزايد المخاوف من أن الرئيس دونالد ترامب سيواصل سياساته التجارية رغم ارتفاع احتمال ركود أكبر اقتصاد في العالم.

أسوأ يوم للأسهم الأمريكية في 5 سنوات

الأسهم الأمريكية - التي غالباً ما يستخدمها ترامب مؤشراً للنجاح- شهدت أسوأ يوم لها في خمس سنوات يوم الخميس بعد إعلان الرسوم الجمركية.

قال هيفيلي إن الرسوم الجمركية المرتفعة وانخفاض النمو يضغطان على أرباح الشركات الأمريكية. وفي الوقت نفسه، فإن استمرار حالة عدم اليقين وضعف البيانات الاقتصادية واستعداد إدارة ترامب الواضح لتحمل التأثيرات السلبية لسياساتها التجارية على الاقتصاد يعني أن علاوات المخاطر من المرجح أن تبقى مرتفعة.

كما خفض البنك -الذي يقدم خدمات إدارة واستثمار الأموال للعملاء الأثرياء في أوروبا- نظرته لقطاع التكنولوجيا الأمريكي والذكاء الاصطناعي وأسهم تايوانية إلى تصنيف «جذابة» بعدما كان يصنفها عند «الأكثر جذباً» من قبل.