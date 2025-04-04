«أوبك+» ترفع إنتاج النفط.. والأسعار تهوي

وافقت 8 دول في «أوبك+»، أمس، على المضي قدماً في خطة رفع إنتاج النفط 411 ألف برميل يومياً في مايو، ما دفع أسعار الخام لمواصلة خسائرها.

وذكرت أوبك في بيان: «هذا يتضمن زيادات مقررة من الأصل لمايو إضافة لزيادتين شهريتين». وواصل النفط، الذي تراجع بالفعل بأكثر من 4 % بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية على شركاء تجاريين، انخفاضه بعد بيان أوبك، مع تراجع خام برنت بأكثر من 6 % إلى حوالي 70 دولاراً .

وحثت «أوبك+» كازاخستان، من بين أعضاء آخرين، على إجراء تخفيضات إضافية لتعويض فائض الإنتاج. ويمثل رفع الإنتاج في مايو الزيادة التالية في خطة اتفقت عليها الإمارت روسيا والسعودية والكويت والعراق والجزائر وكازاخستان وسلطنة عمان، للتخفيف التدريجي لأحدث خفض لإنتاجها 2.2 مليون برميل يومياً، والذي دخل حيز التنفيذ خلال الشهر الحالي. وتطبق «أوبك+» تخفيضات أخرى في الإنتاج قدرها 3.65 ملايين برميل يومياً حتى نهاية العام المقبل لدعم السوق.