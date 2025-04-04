تأثير تعريفات ترامب على دول جنوب آسيا

قال محللون إن إعلان الرئيس دونالد ترامب التاريخي عن الرسوم الجمركية سيكون له تأثير دائم على جنوب آسيا، حيث تعد الولايات المتحدة وجهة تصدير رئيسية للعديد من دول المنطقة، وإن المنطقة، التي تضم الهند، أكبر دولة من حيث عدد السكان في العالم، إضافة إلى باكستان وبنغلاديش وسريلانكا، «تواجه مستويات متفاوتة من الضغوط الاقتصادية»، بحسب مايكل كوجلمان، مدير معهد جنوب آسيا في مركز ويلسون، وهو مركز أبحاث مقره الولايات المتحدة. وقال كوجلمان إن «هناك الكثير من نقاط الضعف، وستؤثر الرسوم الجمركية بشدة» على دول جنوب آسيا.

وفرض ترامب أعلى رسوم جمركية في المنطقة على سريلانكا، بنسبة 44%. ولا تزال هذه الدولة تتعافى من أزمة اقتصادية أسهمت في الإطاحة بحكومتها، وهي الآن تعتمد على خطة إنقاذ من صندوق النقد الدولي. ومن المتوقع أيضاً أن تواجه بنغلاديش ضغوطاً اقتصادية بعد أن فرض ترامب رسوماً جمركية بنسبة 37% على واردات الملابس منها، وهي صناعة مهمة بالنسبة لهذه الدولة. ولطالما كانت الولايات المتحدة وجهة رئيسية لصادرات الملابس من بنغلاديش. وقد يضعف إعلان ترامب القدرة التنافسية للصناعة، ما يؤثر على الوظائف في هذا القطاع.

وقال بيسواجيت دار، الأستاذ البارز في مجلس التنمية الاجتماعية في نيودلهي: «ستتأثر بنغلاديش وسريلانكا بشدة، حيث سيتم تقييد وصولهما إلى الولايات المتحدة، أكبر سوق لصادراتهما».

وتلقت الهند بعضاً من أعلى معدلات الرسوم الجمركية بالنسبة لشريك تجاري رئيسي للولايات المتحدة، ولكن بنسبة 26%، لم تتأثر كنظيراتها الآسيوية. وقال كوجلمان: «قدمت نيودلهي العديد من التنازلات السابقة لواشنطن في محاولة لحماية نفسها، لكنها لم تفلح».

وأضاف أن «الحل» الوحيد لها الآن هو اتفاقية تجارية ثنائية تتفاوض عليها مع الولايات المتحدة. ومخاطر هذه المحادثات كبيرة، لأن التوصل لاتفاق سيخفض الرسوم الجمركية على الجانبين ويخفف العبء عن الهند.

وقال برافين خانديوال، السياسي من الحزب الحاكم في الهند ورئيس اتحاد تجار عموم الهند، إن الحكومة «ستتحدث مع إدارة ترامب حول كيفية ضمان أدنى تأثير على التجارة بين أمريكا والهند».