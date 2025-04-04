الصين تواجه تعريفة جمركية بنسبة 54 %

تخضع الصين بالفعل لتعريفة جمركية شاملة بنسبة 20 % على البضائع التي تشحنها إلى الولايات المتحدة، وستواجه الآن تعريفة جمركية بنسبة 54 %.

وذلك لأن الرئيس دونالد ترامب فرض تعريفة جمركية متبادلة بنسبة 34 % على جميع الواردات الصينية، والتي ستضاف إلى التعريفة الحالية البالغة 20 %، التي فرضها ترامب على الصين، لتحفيزها على تقييد تدفق الفنتانيل إلى الولايات المتحدة، وفقاً لما أكدته كارولين ليفيت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض.

وقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع كبير في أسعار عدد من السلع التي يشتريها الأمريكيون من الصين.

فقد استوردت الولايات المتحدة سلعاً بقيمة 439 مليار دولار من الصين العام الماضي، لتحتل بذلك المرتبة الثانية بعد المكسيك في قائمة أكبر مصدر للواردات.

وبدءاً من 2 مايو، سيتم تطبيق معدل التعريفة الجمركية البالغ 54 % أيضاً على الطرود التي تقل قيمتها عن 800 دولار، والمتجهة إلى الولايات المتحدة من الصين وهونغ كونغ، وهي سلع كانت مستثناة سابقاً من التعريفات الجمركية، بسبب ما يسمى بإعفاء الضئيل.

وهذا يعني أن الأمريكيين الذين يطلبون سلعاً من شركات مثل AliExpress و Temu وShein، قد يضطرون إلى دفع 54 % زيادة.

وإذا كانت السلع التي تقل تكلفتها عن 800 دولار، تأتي من خلال خدمة البريد القياسية، فسيتم فرض رسوم عليها بمعدل 30 % أو 25 دولاراً، ويزيد إلى 50 دولاراً لكل طرد في يونيو.

وللالتفاف على التعريفات الحالية، نقلت بعض الشركات الصينية الإنتاج إلى دول آسيوية أخرى. لكن التعريفات الجمركية المتبادلة الجديدة التي فرضها ترامب على الدول الآسيوية الأخرى، والتي أُعلن عنها، ستضر بالصين أيضاً.