تذبذب أسعار النفط.. وبرنت يحوم حول 66 دولاراً

تذبذبت أسعار النفط، أمس، مع عدم ممارسة الولايات المتحدة المزيد من الضغوط على روسيا لإنهاء الحرب في أوكرانيا من خلال تنفيذ المزيد من الإجراءات لتعطيل صادرات النفط الروسية بعد اجتماع رئيسي البلدين يوم الجمعة.

وتراجع النفط في بداية التداولات، ليرتفع بعد أن قال مستشار البيت الأبيض للتجارة بيتر نافارو، إن مشتريات الهند من النفط الخام الروسي تمول حرب موسكو في أوكرانيا ويجب أن تتوقف.

وخلال التعاملات ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 26 سنتاً أو 0.39% إلى 66.59 دولاراً للبرميل. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط 18 سنتاً أو 0.29% إلى 63.62 دولاراً للبرميل.

وقال نافارو: «تعمل الهند كغرفة مقاصة عالمية للنفط الروسي، إذ تحول النفط الخام المحظور إلى صادرات عالية القيمة مع منح موسكو الدولارات التي تحتاج إليها».

وأوضح أولي هفالبي المحلل لدى (إس.إي.بي)، أن التصريح أثار بعض الاهتمام بالشراء في السوق.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة إنه لا يحتاج إلى النظر على الفور في فرض رسوم جمركية مضادة على دول مثل الصين بسبب شرائها النفط الروسي، ولكنه قد يضطر إلى ذلك «في غضون أسبوعين أو 3 أسابيع»، ما يهدئ المخاوف بشأن انقطاع الإمدادات الروسية. وتعد الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، أكبر مشتر للنفط الروسي تليها الهند.

وقالت حليمة كروفت المحللة لدى آر بي سي كابيتال في مذكرة: «ما كان مطروحاً في المقام الأول هو التعريفات الثانوية التي تستهدف المستوردين الرئيسيين للطاقة الروسية، وأشار الرئيس ترامب بالفعل إلى أنه سيتوقف مؤقتاً عن متابعة الإجراءات الإضافية على هذه الجبهة، على الأقل بالنسبة للصين».

وأضافت: «لا يزال الوضع الراهن على حاله إلى حد كبير في الوقت الحالي». وتابعت: إن موسكو لن تتراجع عن المطالب المحلية في حين أن أوكرانيا وبعض القادة الأوروبيين سيحجمون عن صفقة الأرض مقابل السلام.

كما يراقب المستثمرون أيضاً تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول، في اجتماع هذا الأسبوع للبحث عن مؤشرات تدعم مسار خفض أسعار الفائدة الذي قد يدفع الأسهم إلى تسجيل المزيد من الارتفاعات القياسية.