نواب جمهوريون وديمقراطيون يسعون لتوبيخ ترامب

انضم أربعة من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين إلى الديمقراطيين لتوجيه توبيخ نادر من الحزبين للرئيس دونالد ترامب بشأن السياسة التجارية. واعتمد مجلس الشيوخ قراراً بأغلبية 51 صوتاً مقابل 48 صوتاً يهدف إلى عرقلة الرسوم الجمركية التي اقترحتها إدارة ترامب على الواردات الكندية.

وكان الجمهوريون الأربعة الذين صوتوا مع الديمقراطيين هم: السيناتور راند بول، الذي شارك في رعاية القرار، وسوزان كولينز، وميتش ماكونيل، وليزا موركوفسكي. وتعد هذه الخطوة بمثابة رد فعل نادر من الحزبين ضد ترامب في مجلس يقوده الجمهوريون، وتأتي بعد أن انتقد ترامب الإجراء وحث الجمهوريين على التصويت ضده.

مجلس الشيوخ

وقد يظل تأثير تصويت مجلس الشيوخ رمزياً إلى حد كبير. فمن غير المتوقع أن يبذل قادة الحزب الجمهوري في مجلس النواب أي جهد لتوبيخ ترامب بشأن سياسة الرسوم الجمركية، بل إنهم تحركوا في وقت سابق من هذا العام لمنع خطوة مماثلة. رغم ذلك، يعتقد بعض الديمقراطيين في مجلس النواب أنهم ربما وجدوا طريقة للالتفاف على قادة الحزب الجمهوري بشأن مسألة سياسة الرسوم الجمركية.

كما أن مشروع قانون مجلس الشيوخ، الذي يقوده الديمقراطيون، قيد الدراسة منذ فترة، ولم يكن رداً مباشراً على إعلانات ترامب بشأن الرسوم الجمركية يوم الأربعاء.

حالة الطوارئ

وسيلغي هذا القرار إعلان حالة الطوارئ الوطنية الذي استندت إليه إدارة ترامب في فبراير لإعلان الرسوم الجمركية المخطط لها على الواردات الكندية. ووصف الديمقراطيون هذا الإجراء بأنه وسيلة لإلغاء الرسوم الجمركية على السلع الكندية.

وقال النائب جريج ميكس، عضو مجلس النواب عن ولاية نيويورك وكبير الديمقراطيين في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، الأربعاء: إنه يعتزم تقديم قرار ذي صفة خاصة لإجبار مجلس النواب على التصويت على الرسوم الجمركية، وهي خطوة إجرائية يمكن استخدامها لتجاوز القيادة وفرض تصويت في مجلس النواب.