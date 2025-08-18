الدولار أمام أسبوع حافل بأحداث جيوسياسية وندوة للبنك المركزي

ارتفع الدولار، اليوم الاثنين، قبيل اجتماع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بينما يترقب المستثمرون أيضاً ندوة يعقدها مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في قاعة جاكسون هول لاستخلاص مزيد من الأدلة بشأن السياسة النقدية.

وتراجع اليورو 0.2 بالمئة أمام الدولار إلى 1.1680 دولار، وخسر الين الياباني 0.2 بالمئة ليصل إلى 147.445 دولاراً، في حين انخفض الجنيه الإسترليني 0.1 بالمئة إلى 1.3544 دولار.

وأدى تراجع الرهانات على خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة الشهر المقبل إلى دعم الدولار وسط تحركات هادئة في أسواق الصرف الأجنبي اليوم الاثنين.

وتتوقع الأسواق الآن بنسبة 83 بالمئة تخفيض مجلس الاحتياطي الاتحادي تكاليف الاقتراض بمقدار ربع نقطة الشهر المقبل، إذ قلص المتداولون من توقعاتهم بشأن خفض الفائدة بعد مجموعة من البيانات، بما في ذلك قفزة في أسعار البيع بالجملة في الولايات المتحدة الشهر الماضي وزيادة قوية أرقام مبيعات البيع بالتجزئة لشهر يوليو.

من المقرر أن يلقي رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول كلمة حول التوقعات الاقتصادية وسياسات البنك المركزي في ندوة جاكسون هول، التي ستُعقد في الفترة بين 21 و23 أغسطس.

وارتفع الدولار 0.1 بالمئة مقابل سلة من العملات الأخرى اليوم الاثنين، لكنه تكبد خسارة بأكثر من 9.5 بالمئة خلال عام 2025 حتى الآن.

والحدث الرئيسي للمستثمرين، اليوم، هو اجتماع في البيت الأبيض بين ترامب وزيلينسكي الذي سينضم إليه بعض القادة الأوروبيين، وسط ضغط واشنطن على أوكرانيا لقبول اتفاق سلام عاجل لإنهاء أكثر الحروب دموية في أوروبا منذ 80 عاماً.

والتقى ترامب نظيره الروسي فلاديمير بوتين يوم الجمعة، واتفقا على التعاون لإبرام اتفاق سلام دون وقف إطلاق النار.

ولم يطرأ على الفرنك السويسري تغيرا يذكر مسجلا 0.80965، بينما ارتفع الدولار الأسترالي 0.1 بالمئة إلى 0.6515 دولار، وارتفع الدولار النيوزيلندي 0.2 بالمئة إلى 0.5941 دولار.

وبالنسبة للعملات المشفرة، توقف ارتفاع بتكوين الحاد وتراجعت عن مستوى قياسي مرتفع. وسجلت في أحدث معاملات هبوطا بلغ 2.2 بالمئة إلى 115.129.46 دولاراً.

وهوت عملة إيثر 4.6 بالمئة إلى 4275.85 دولاراً بعد أن وصلت إلى أعلى مستوياتها في أربع سنوات تقريباً الأسبوع الماضي.





