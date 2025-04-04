المتداولون يتساءلون.. أين قاع «البيتكوين»؟

يترقب المتداولون وصول البيتكوين إلى أدنى مستوياته، مع خروج 30,000 بيتكوين من منصات التداول خلال أسبوع. وبدأت بيتكوين الأسبوع تحت ضغط، حيث تم تداولها أعلى بقليل من مستوى الدعم البالغ 82,000 دولار، رغم استمرار انقسام التوقعات حول الأسعار.

ويأتي هذا الانخفاض المفاجئ، رغم التطورات الإيجابية التي حدثت في وقت سابق من هذا الشهر، بما في ذلك اقتراح إنشاء احتياطي أمريكي للعملات المشفرة يضم بيتكوين، وإيثريوم، وريبل، وسولانا، وكاردانو.

إضافة إلى قرار شركة «جيم ستوب» للألعاب بتخصيص 1.3 مليار دولار لبيتكوين، ما يدعم المزيد من تبنّي الشركات للعملة الرقمية، ويفترض أن يعزز الاتجاه الصاعد للسوق.

وفي حين أرجع بعض محللي السوق الانخفاض الأخير في بيتكوين، إلى عوامل الاقتصاد الكلي، وانتهاء عقود الخيارات، يشير آخرون في المقام الأول إلى المخاوف بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ.

وخلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، تم تداول البيتكوين عند 82,346 دولاراً حتى وقت كتابة التقرير، ما يعكس انخفاضاً بنسبة 3.48%، فيما بلغ سعر إيثيريوم 1778 دولاراً، بانخفاض بنسبة 5.14%، أما إكس آر بي، فتم تداولها بسعر 2.02 دولار، بانخفاض 4.75%، وتراجع سعر سولانا إلى 115.13 دولاراً، بانخفاض 8.94%، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وقال شاي بولور، كبير مسؤولي الاستراتيجية في شركة وولف فاينانشال لموقع «زي واي كريبتو»: إن «ما نشهده الآن هو سوق لا يتفاعل مع التدهور الفعلي في الأساسيات، بل مع فكرة إدخال حالة من عدم اليقين في سياق الاقتصاد الكلي الهش أصلاً».

وأضاف أن «الخوف من الثاني من أبريل لا ينبع مما حدث، بل مما قد يحدث إذا تم تطبيق سياسات هيكلية جديدة وغير متوقعة. فالشركات تحدد أسعارها بالفعل، بناء على أسوأ السيناريوهات».

ووفقاً له، أدى هذا التراجع النفسي إلى خفض قسري للمخاطر في قطاعات متعددة، ما ساهم في مسار هابط لبيتكوين الهبوطي. والجدير بالذكر أن بيانات سلسلة التوريد من سانتيمينت، تكشف أيضاً أن صناديق بيتكوين المتداولة في البورصة، تمر بمرحلة حاسمة من إعادة هيكلة المؤسسات وتقليل المخاطر. فبعد مرحلة تراكم قوية، انعكست تدفقات صناديق بيتكوين المتداولة في البورصة بشكل حاد.

حيث شهدت انخفاضاً قدره 5 مليارات دولار (نحو 12%)، من أعلى مستوياتها على الإطلاق، ما يشير إلى تحول في الاتجاه من تدفقات خارجية طفيفة، إلى عمليات بيع مؤسسية كبيرة.

في الوقت نفسه، ورغم تراجع السوق، يبدو أن كبار المستثمرين يستغلون انخفاض الأسعار، حيث تشير بيانات إلى سحب كبير لعملة بيتكوين من منصات التداول، وهو مؤشر محتمل على مراكمتها. وغرد محلل العملات المشفرة علي مارتينيز قائلاً: «تم سحب أكثر من 30,000 بيتكوين من منصات التداول خلال الأسبوع الماضي، وفقاً لبيانات سلسلة القيمة من سانتيمنت».

وأكد أكسل أدلر من كريبتو كوانت، مؤيداً هذه الملاحظة، وأن المشاركين ذوي الخبرة في السوق، قد انتقلوا إلى مرحلة المراكمة.