الدولار يتراجع والمستثمرون يلوذون بالذهب

تراجع الدولار، أمس، بينما صعد اليورو بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن رسوم جمركية بنسب أعلى من المتوقع، مما تسبب في هزة بالأسواق دفعت المستثمرين للإقبال على عملات أخرى مثل الين الياباني والفرنك السويسري.

وأدى إعلان ترامب إلى موجات صدمة بالأسواق العالمية ضغطت بشدة على أسواق الأسهم ودفعت المستثمرين إلى المسارعة بالإقبال على أصول ملاذ آمن منها السندات والذهب.

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، 1.6 بالمئة إلى 102.03 مسجلاً بذلك أقل مستوى منذ أوائل أكتوبر.

وارتفع اليورو 1.5 بالمئة إلى أعلى مستوى في ستة أشهر مسجلاً 1.1021 دولار.وسبق أن فرض ترامب رسوماً جمركية على الألمنيوم والصلب والسيارات، إلى جانب زيادة الرسوم الجمركية على جميع السلع القادمة من الصين.

وقال آدم هيتس، الرئيس العالمي لقطاع الأصول المتعددة ومدير المحافظ الاستثمارية في جانوس هندرسون إنفستورز: «الرسوم الجمركية بالغة الارتفاع المفروضة على كل دولة على حدة تشير إلى «أسلوب تفاوضي» مما سيبقي الأسواق في حالة ترقب وقلق في المستقبل المنظور».

وارتفع الدولار الأسترالي الحساس للمخاطر 0.56 بالمئة ليصل إلى 0.63365 دولار أمريكي، كما زاد الدولار النيوزيلندي 0.9 بالمئة ليصل إلى 0.5796 دولار أمريكي.

وصعد الين الياباني إلى أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع مقابل الدولار، وصعد في أحدث تداولات بنسبة 1.7 بالمئة إلى 146.76 للدولار. ولامس الفرنك السويسري أعلى مستوى في خمسة أشهر عند 0.86555 للدولار.

ويشعر المستثمرون بالقلق من أن بعض شركاء الولايات المتحدة التجاريين قد يلجأون إلى إجراءات للرد بما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.

وانخفض مؤشر الدولار بأكثر من 5.7 بالمئة حتى الآن هذا العام.

وانخفض اليوان في التعاملات المحلية إلى أدنى مستوى مقابل الدولار منذ 13 فبراير، كما وصل في التعاملات الخارجية إلى أدنى مستوى في شهرين.