«فيتش»: أعلى معدل للرسوم الأمريكية منذ 1910

أفادت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني بأن الرسوم الجمركية الجديدة الضخمة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب سترفع معدل الرسوم الجمركية الأمريكية بشكل كبير إلى مستويات غير مسبوقة منذ عام 1910 تقريباً.

ومن المتوقع أن تؤدي إجراءات ترامب إلى رفع معدل الرسوم الجمركية الأمريكية من 2.5 % فقط العام الماضي إلى 22 %، وفقاً لفيتش.

ويتجاوز هذا المعدل معدل الرسوم الجمركية البالغ 20 % تقريباً الذي فرضته الولايات المتحدة بعد قانون سموت-هاولي للرسوم الجمركية سيئ السمعة عام 1930، الذي أشعل فتيل حرب تجارية عالمية يقول الاقتصاديون إنها فاقمت الكساد الكبير.

وقال أولو سونولا، رئيس قسم الأبحاث الاقتصادية الأمريكية في وكالة فيتش للتصنيف الائتماني: «هذا يحدث تغييراً جذرياً، ليس فقط بالاقتصاد الأمريكي، بل في الاقتصاد العالمي أيضاً».

وأشار سونولا إلى أن «العديد» من الدول ستنزلق على الأرجح في حالة ركود.

وقال الخبير الاقتصادي في وكالة فيتش: «يمكنك التخلص من معظم التوقعات إذا ظل معدل التعريفة الجمركية هذا قائماً لفترة طويلة من الزمن