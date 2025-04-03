أبل تخسر 250 مليار دولار بسبب رسوم ترامب الجمركية

خسرت شركة أبل أكثر من 250 مليار دولار من قيمتها السوقية يوم الخميس، مع انخفاض أسهمها بنحو 8.5% نتيجة لرسوم التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب .

وتلقت شركة تصنيع هواتف آيفون واحدة من أكبر الضربات في وول ستريت، حيث انخفضت أسهم التكنولوجيا مع تحويل المستثمرين أموالهم بعيدًا عن الأصول المتقلبة.

وانخفضت أسهم تيسلا وإنفيديا وميتا بنسبة 6%، وانخفضت أسهم أمازون بنسبة 7.2%، وفقا لموقع "تك كرانش"

وكشف ترامب الأربعاء عن رسوم جمركية شاملة بنسبة 10% على الأقل في جميع المجالات، وحتى أعلى بالنسبة لبعض البلدان - ارتفع إجمالي معدل الرسوم الجمركية في الصين إلى 54% والتي ستدخل حيز التنفيذ في 5 أبريل.

أسوأ من أسوأ السيناريوهات

وقال محللون اقتصاديون إن الرسوم الجمركية "أسوأ من أسوأ السيناريوهات" بالنسبة لمستثمري التكنولوجيا.

ويُصرّ البيت الأبيض على أن الرسوم الجمركية ليست تكتيكًا تفاوضيًا، بل ضرورة لتعزيز التصنيع المحلي. ووصفها الرئيس بأنها خطوة "لتحرير" الاقتصاد الأمريكي.

وتؤثر الرسوم الجمركية الضخمة التي فرضها ترامب على السلع المستوردة إلى الولايات المتحدة على جميع موردي آبل الرئيسيين ومراكز تصنيعها في آسيا، من الصين إلى تايوان، ومن الهند إلى فيتنام، على الرغم من جهود الرئيس التنفيذي تيم كوك لكسب ود الإدارة. هذا يعني أن جميع طرازات أجهزة آيفون وآيباد وماك والملحقات التي تبيعها آبل ستتأثر.

وسوف يختار كوك إما رفع التكلفة على المستهلكين أو أن يتحمل أبل الخسائر، وهو ما يعني خسارة عشرات المليارات من الدولارات من الأرباح المحتملة.