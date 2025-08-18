وزير الاستثمار الماليزي: نراقب الرسوم الجمركية وتجارة الترانزيت ليست قضيتنا مع أمريكا

قال وزير الاستثمار و التجارة والصناعة الماليزي ظفر الله عزيز، إن بلاده ستضطر إلى التعامل بحذر بالغ مع الرسوم الجمركية التي هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرضها على واردات بلاده من الرقائق الإلكترونية لإجبار الشركات على تصنيع الرقائق على الأراضي الأميركية.

ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن ظفر الله القول إنه متفائل بإمكانية التوصل إلى حل يفيد الدولتين.

وقال الوزير إن تجارة الترانزيت وإعادة تصدير منتجات دول أخرى إلى الولايات المتحدة عبر ماليزيا، ليست قضية مهمة عند الحديث مع واشنطن.

وفي الأسبوع الماضي قال الرئيس ترامب إنه سيفرض رسوماً جمركية جديدة على الفولاذ وأشباه الموصلات ورقائق الكمبيوتر بدءاً من الأسبوع الحالي، لكنه امتنع عن ذكر النسبة التي سيتم فرضها.

وقال تارمب، خلال توجهه جواً إلى ألاسكا، حيث التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الجمعة، إنه سيبقي الرسوم الجديدة «منخفضة في البداية» لإعطاء الشركات «فرصة للمجيء وبناء» مصانعها في الولايات المتحدة.

وأوضح ترمب قائلاً: «وإذا لم يقوموا بالبناء هنا، فسيتعين عليهم دفع رسوم جمركية مرتفعة جداً، وهو أمر غير مجدٍ. لذا سيأتون ويقومون بالبناء».

يأتي ذلك بعد أن أعلن ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 100 في المائة على رقائق شركة «إنتل» المصدرة إلى الولايات المتحدة، لكنه لم يحدد موعد بدء تطبيقها.