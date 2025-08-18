من يحق له التصويت على أسعار الفائدة في الولايات المتحدة؟

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، بشدة لتقاعسه عن خفض أسعار الفائدة هذا العام، مؤكداً أن قدرة باول على توجيه السياسة النقدية تعتمد على تحصيل موافقة ودعم شريحة أوسع من الأعضاء والمجتمع الاقتصادي.

يترأس باول الاجتماعات السنوية الثمانية للبنك المركزي الأمريكي، ويتمتع الأعضاء الأحد عشر الآخرون في لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية (FOMC) بحق التصويت بالتساوي في كل قرار يتخذه البنك بشأن أسعار الفائدة من خلال تصويت الأغلبية. (أحد هذه المقاعد شاغر الآن بعد استقالة أدريانا كوغلر، المحافظة في أغسطس ؛ وقد رشح ترامب المستشار ستيفن ميران لشغله) وفق وول ستريت جورنال.

أبقى البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة ثابتة مجددًا في يوليو، لكن القرار أثار معارضة من اثنين من محافظيه لأول مرة منذ 32 عاماً، دافعت ميشيل بومان وكريستوفر والر عن خفض أسعار الفائدة بدلاً من ذلك.

يُرشِّح الرئيس رئيسَ مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بالإضافة إلى المحافظين الستة الآخرين الذين يشغلون مناصبهم لمدة 14 عامًا. وتُخصَّص خمسة مقاعد لرؤساء بنوك الاحتياطي الإقليمية الذين يُعيِّنهم قادة الأعمال المحليون. يُعقد الاجتماع التالي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي يومي 16 و17 سبتمبر.

أعضاء دائمون (7 أعضاء من مجلس المحافظين)

جيروم باول – رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي

جون ويليامز – نائب الرئيس

مايكل إس. بار – عضو مجلس المحافظين

ميشيل دبليو. بومان – عضو مجلس المحافظين

ليزا دي. كوك – عضو مجلس المحافظين

فيليب ن. جيفرسون – عضو مجلس المحافظين

كريستوفر ج. والر – عضو مجلس المحافظين

أدريانا دي. كوجلر – عضو مجلس المحافظين "مستقيل"

أعضاء متناوبون من البنوك الاحتياطية الإقليمية (5 أعضاء)

سوزان كولينز – بنك بوسطن الاحتياطي

أوستان جولسبي – بنك شيكاغو الاحتياطي

ألبرتو ج. موساليم – بنك سانت لويس الاحتياطي

جيفري ر. شميد – بنك كانساس سيتي الاحتياطي

جون ويليامز – بنك نيويورك الاحتياطي (عضو دائم بالتصويت)