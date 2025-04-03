النفط يهوي 6% بعد زلزال الرسوم الجمركية الأمريكية

انخفضت أسعار النفط ستة بالمئة، اليوم الخميس، بعد أن أدى إعلان أوبك+ عن تسريع خطتها لرفع الإنتاج التدريجي في مايو لزيادة الخسائر القوية بالفعل، والتي تكبدها الخام عقب فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوماً جمركية مضادة واسعة، أمس الأربعاء.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 4.51 دولارات أو 6.02 بالمئة إلى 70.44 دولاراً بحلول الساعة 12:21 بتوقيت جرينتش. كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 4.63 دولارات أو 6.46 بالمئة إلى 67.08 دولاراً.

وفي وقت لاحق، تكبد خام برنت مزيداً من الخسائر وسجل 69.91 دولاراً للبرميل، وهو أدنى مستوى منذ 19 مارس.

ووافقت ثماني دول أعضاء في أوبك+، المجموعة التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بقيادة روسيا، في اجتماع للوزاء اليوم الخميس على رفع إنتاج النفط بزيادته بمقدار 411 ألف برميل يومياً في مايو بدلاً من 135 ألف برميل يومياً كانت مقررة في السابق.

وقال جيوفاني ستونوفو المحلل في بنك يو.بي.إس "أعتقد أن هناك ثقة لدى المجموعة بقدرة السوق على استيعاب براميل إضافية في فترة ارتفاع الطلب موسميا، ولكن أيضا بأن زيادة العرض ستكون أقل نظرا لتخفيضات التعويضات وانقطاعات أخرى في الإمدادات".

وخسرت أسعار النفط بالفعل نحو أربعة بالمئة قبل الاجتماع، إذ تفاعل المتعاملون مع رسوم ترامب الجمركية بمخاوف من أن تؤدي هذه الخطوة إلى إشعال حرب تجارية عالمية من شأنها أن تعيق النمو الاقتصادي وتحد من الطلب على الوقود.

وقال ترامب أمس الأربعاء إنه سيفرض رسوماً بنسبة 10 بالمئة على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، ورسوما جمركية أعلى على عشرات الدول.

وقال أولي هانسن المحلل في ساكسو بنك إن إعلان الرسوم الجمركية الأمريكية "من المرجح أن يسبب فوضى في سلاسل التوريد العالمية ويزيد على المدى القصير من خطر التداعيات الاقتصادية ويؤثر سلبا على الطلب على السلع الأساسية".

وأوضح البيت الأبيض أمس الأربعاء أن واردات النفط والغاز والمنتجات النفطية مُستثناة من الرسوم الجمركية الجديدة.

وخفض محللو يو.بي.إس أمس توقعاتهم لأسعار النفط خلال 2025-2026 ثلاثة دولارات إلى 72 دولاراً للبرميل، مشيرين إلى ضعف العوامل الأساسية.

ويتوقع متداولون ومحللون حاليا المزيد من تقلبات الأسعار في الأمد القريب، إذ قد تتغير الرسوم الجمركية إذا تفاوضت الدول حول نسبة أقل أو فرضت رسوما مضادة.

وقال تاماس فارجا من بي.في.إم للوساطة في النفط "الإجراءات المضادة وشيكة، وبالنظر إلى ردود الفعل الأولية، بات الركود والركود التضخمي احتمالين واردين ومفزعين".

وأضاف "بما أن المستهلكين والشركات المحلية يدفعون في النهاية ثمن الرسوم الجمركية، سترتفع التكلفة حتما، مما سيعيق نمو الثروة الاقتصادية".

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الصادرة أمس الأربعاء ارتفاعا كبيرا بشكل مفاجئ في مخزونات الخام الأمريكية بلغ 6.2 ملايين برميل الأسبوع الماضي، مقابل توقعات المحللين بانخفاض قدره 2.1 مليون برميل، مما ضغط أكثر على المعنويات بالسوق.



