الذهب يتراجع عن ذروة قياسية بعد إعلان ترامب فرض رسوم جمركية

انخفضت أسعار الذهب قليلا اليوم الخميس بعد ارتفاعها مرة أخرى إلى أعلى مستوى على الإطلاق بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية شاملة على واردات مما دفع المستثمرين للإقبال على أصول الملاذ الآمن.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 1.4 بالمئة إلى 3090 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1130 بتوقيت جرينتش وسط عمليات جني للأرباح بعد أن سجل أعلى مستوى على الإطلاق عند 3167.57 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.7 بالمئة إلى 3111.40 دولارا.

وعادة ما ينظر للذهب على أنه وسيلة للتحوط في أوقات الغموض السياسي والمالي. وقفزت أسعاره 18 بالمئة منذ بداية العام في ظل الضبابية المحيطة بسياسات الرسوم الجمركية واحتمالات خفض أسعار الفائدة والصراعات الجيوسياسية وعمليات الشراء من البنوك المركزية.

وقال أدريان آش مدير الأبحاث لدى بوليون فولت "ضعف التجارة وارتفاع تكاليف المدخلات وانكماش هوامش الأرباح يلحق ضررا بالغا بأسواق الأسهم في وقت يشهد زيادة في انعدام الثقة على الصعيد الجيوسياسي".

وأضاف "مثل هذه التوقعات القاتمة للنمو الاقتصادي تقدم أرضية مثالية لتحقيق الذهب لمزيد من المكاسب".

وكشف ترامب أمس الأربعاء عن رسوم جمركية أساسية بعشرة في المئة على معظم الواردات إلى الولايات المتحدة وعن رسوم جمركية أعلى على عشرات الدول من بينها بعض أكبر الشركاء التجاريين للولايات المتحدة.

وأججت الرسوم الجمركية قلق الأسواق العالمية وسط مخاوف من أنها قد تؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وزيادة التضخم.

ومن المتوقع أن تسهم البنوك المركزية في ارتفاع أسعار الذهب هذا العام بسبب شرائها المعدن النفيس بهدف تنويع الاحتياطيات بعيدا عن الدولار.

وقال محللون لدى إيه.إن.زد إن أسعار الذهب ستتجه نحو 3200 دولار خلال الستة أشهر المقبلة.

وأظهرت وثيقة صادرة عن البيت الأبيض أن الرسوم الجمركية المضادة لا تنطبق على سلع معينة منها الذهب والطاقة و"معادن غير موجودة في الولايات المتحدة".

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 4.7 بالمئة إلى 32.44 دولارا للأوقية لتصل إلى أدنى مستوى منذ 11 مارس .

ونزل البلاتين 2.6 بالمئة إلى 957.60 دولارا، كما هبط البلاديوم 1.6 بالمئة إلى 954.78 دولارا.