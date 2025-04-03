الذهب قرب ذروة قياسية وسط إقبال على الملاذات

تمسكت أسعار الذهب بمستوى مرتفع أمس بعد أن قفزت إلى أعلى مستوى على الإطلاق في الجلسة السابقة وسط إقبال المستثمرين على الملاذات الآمنة في وقت بدأ فيه المستثمرون تقييم خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للرسوم الجمركية الجديدة.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.6 % إلى 3128.62 دولاراً للأوقية (الأونصة) خلال التعاملات وارتفعت العقود الآجلة الأمريكية 0.5 % إلى 3163 دولاراً.



وتزيد أسعار الذهب في المعاملات الفورية الآن عما كانت عليه قبل تولي ترامب منصبه في يناير بحوالي 400 دولار، وسجلت ذروة قياسية الثلاثاء عند 3148.88 دولاراً.

وقال هان تان، كبير محللي السوق في إكسينيتي جروب: «قد يرتفع المعدن النفيس إلى مستوى قياسي جديد إذا دفع إعلان الرئيس ترامب عن الرسوم الجمركية الأسواق إلى الاستعداد لسيناريو ركود تضخمي أو حتى كساد».

ويتوقع بنك يو.بي.إس وصول سعر الذهب إلى 3200 دولار للأوقية هذا العام.

وقال جيوفاني ستونوفو، المحلل لدى البنك: «لكننا نتوقع ارتفاع الذهب إلى 3500 دولار إذا حدث تباطؤ اقتصادي حاد».

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 % إلى 33.99 دولاراً للأوقية، واستقر البلاتين عند 978.90 دولاراً، وزاد البلاديوم 0.2 % إلى 985.80 دولاراً.