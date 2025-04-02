الدولار يهبط وسط ترقب لرسوم جمركية أمريكية جديدة

هبط الدولار وتحركت عملات اخرى في نطاق ضيق اليوم الأربعاء وسط ترقب لخطة رسوم جمركية سيعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقد تحدث تغيرات جذرية في النظام التجاري العالمي وتهز الأسواق المالية.

وسجل اليورو في أحدث التعاملات 1.0802 دولار فيما وصل الجنيه الإسترليني إلى 1.2941 دولار، إذ ارتفع كلاهما قليلا قبل إعلان البيت الأبيض خطة الرسوم الجمركية في الساعة 2000 بتوقيت جرينتش.

وأطلق ترامب على اليوم الأربعاء الموافق الثاني من أبريل "يوم التحرير".

وقالت كارولين ليفيت المتحدثة باسم البيت الأبيض أمس الثلاثاء إن الرسوم الجمركية المضادة الجديدة على الدول التي تفرض رسوما على السلع الأمريكية ستدخل حيز التنفيذ فور إعلان ترامب عنها.

وقالت كارول كونج الخبير في العملات في كومنولث بنك الأسترالي "ستشهد الأسواق توترا قبل الإعلان".

وأضافت "ستتأثر الثقة بأي أخبار جديدة تتعلق بالرسوم الجمركية، وهذا بدوره سيدفع حركة العملات قبيل الإعلان المرتقب".

ومقابل العملة اليابانية، تراجع الدولار 0.3 بالمئة إلى 149.70 ين مع إقبال المستثمرين بشكل معتدل على الين باعتباره ملاذ آمن.

وارتفع الدولار الأسترالي 0.44 بالمئة إلى 0.6306 دولار، ومن المحتمل أن يكون هذا مدعوما ببحث المستثمرين عن العملات الأقل تضررا من الرسوم الجمركية.

ولا تزال التفاصيل حول حجم ونطاق الرسوم الجمركية غير معروفة، لكن صحيفة واشنطن بوست ذكرت أن مساعدي ترامب يدرسون فرض رسوم جمركية عالمية بنسبة 20 بالمئة، بدلا من استهداف دول أو منتجات بعينها.

وقال ديريك هالبيني، رئيس قسم الأبحاث في بنك إم.يو.إف.جي "فرض رسوم جمركية شاملة عالمية على جميع الشركاء التجاريين الرئيسيين تتراوح بين 20 بالمئة إلى 25 بالمئة سيعتبر الأكثر حدة، ومن المرجح أن يثير أكبر رد فعل لتجنب المخاطرة".

وأججت المخاوف بشأن تأثير تصاعد الحرب التجارية العالمية على أكبر اقتصاد في العالم وسلسلة من البيانات الأمريكية التي جاءت أضعف من المتوقع مخاوف الركود، مما أدى بدوره إلى تقويض الدولار منذ بداية العام.

وهبط مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية 0.1 بالمئة إلى 104.08 اليوم الأربعاء، بعد تسجيل الدولار انخفاضا 3.1 بالمئة في مارس آذار، وهو أسوأ أداء شهري منذ نوفمبر 2022.

وأظهرت بيانات أمس الثلاثاء انكماش قطاع التصنيع في الولايات المتحدة في مارس ، بينما قفز مؤشر التضخم بأسعار المصنع إلى أعلى مستوى منذ ما يقرب من ثلاث سنوات وسط تزايد القلق بشأن الرسوم الجمركية.

وانخفض الدولار الكندي قليلا إلى 1.4323 للدولار، كما استقر البيزو المكسيكي إلى حد كبير عند 20.36 للدولار.

وقال مكتب رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إنه تحدث مع رئيسة المكسيك كلاوديا شينبوم أمس الثلاثاء بشأن خطة كندا "لمواجهة الإجراءات التجارية غير المبررة" للولايات المتحدة.

وقال محافظ بنك اليابان (المركزي) كازو أويدا اليوم الأربعاء إن الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة قد يكون لها تأثير هائل على التجارة العالمية، محذرا من تداعياتها المحتملة على النمو العالمي.