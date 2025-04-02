أسعار النفط تهبط وسط ترقب لرسوم جمركية أمريكية جديدة

واصلت أسعار النفط خسائرها اليوم الأربعاء بسبب مخاوف من أن الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة المقرر الإعلان عنها في الساعة 2000 بتوقيت جرينتش يمكن أن تؤدي إلى تصعيد حرب تجارية عالمية ربما تحد من الطلب على النفط الخام.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 30 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 74.19 دولارا للبرميل بحلول الساعة 1148 بتوقيت جرينتش. وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 26 سنتا أو 0.37 بالمئة إلى 70.94 دولارا.

وأكد البيت الأبيض أمس الثلاثاء دون الخوض في تفاصيل أن الرئيس دونالد ترامب سيفرض رسوما جمركية جديدة اليوم الأربعاء.

ويمكن أن تؤدي سياسات ترامب الجمركية إلى تسارع التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي وإذكاء النزاعات التجارية.

وقال أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع في ساكسو بنك "أنهت أسعار النفط الخام موجة الصعود التي شهدتها الشهر الماضي، إذ واجه خام برنت بعض المقاومة فوق 75 دولارا، فيما يتحول التركيز حاليا من انخفاض المعروض بسبب العقوبات إلى إعلان ترامب عن الرسوم الجمركية وتأثيرها السلبي المحتمل على النمو والطلب".

وأضاف أن المتداولين سيترقبون فرض رسوم على واردات الخام مما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار المنتجات النفطية.

وأطلق ترامب على الثاني من أبريل "يوم التحرير"، والذي من المتوقع أن يعلن خلاله حزمة رسوم جمركية قد تُزعزع استقرار نظام التجارة العالمي.

وقال محللو بي.إم.آي في مذكرة "ميزان المخاطر يميل نحو انخفاض الأسعار، لأن إعلان رسوم جمركية أضعف من المتوقع من غير المرجح أن يؤدي إلى ارتفاع كبير في سعر خام برنت، بينما قد تُؤدي إجراءات أقوى من المتوقع إلى عمليات بيع واسعة النطاق".