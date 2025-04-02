النفط قرب أعلى مستوى في 5 أسابيع

استقر النفط عند أعلى مستوى في 5 أسابيع الثلاثاء إذ بدد تأثير تهديدات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية ثانوية على الخام الروسي وبمهاجمة إيران إثر مخاوف من تأثير الحرب التجارية على النمو الاقتصادي العالمي.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 3 سنتات أو 0.04% إلى 74.80 دولاراً للبرميل خلال التعاملات بعد أن تخطى 75 دولاراً للبرميل في وقت سابق من الجلسة وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي 4 سنتات أو 0.06% إلى 71.52 دولاراً للبرميل.

وسجلت عقود الخامين عند التسوية يوم الإثنين أعلى مستوى في 5 أسابيع. وتوقع استطلاع رأي أجرته رويترز وشمل 49 من خبراء الاقتصاد والمحللين في مارس أن أسعار النفط ستظل تحت ضغوط هذا العام بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية والتباطؤ الاقتصادي .