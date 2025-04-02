الذهب يتوهّج عند مستوى غير مسبوق

سجلت أسعار الذهب مستوى غير مسبوق الثلاثاء مع زيادة الطلب على الاستثمارات في أصول الملاذ الآمن بفعل مخاوف من أن الرسوم الجمركية المضادة الأمريكية قد تزيد الضغوط التضخمية وتعرقل النمو الاقتصادي.

وخلال التعاملات صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 3143.05 دولاراً للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أعلى مستوى على الإطلاق عند 3148.88 دولاراً في وقت سابق من الجلسة.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6% إلى 3169.50 دولاراً.

وسجلت أسعار الذهب في الجلسة الماضية أفضل أداء فصلي منذ عام 1986.

وهبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى 34.04 دولاراً للأوقية، وانخفض البلاتين 0.1% إلى 991.41 دولاراً، بينما ارتفع البلاديوم 0.8% إلى 989.19 دولاراً.