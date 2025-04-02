«إياتا»: قطاع السفرالجوي قادر على التعامل بإيجابية مع رسوم ترامب الجمركية

استبعد رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» أن تضر الرسوم الجمركية الأمريكية بالطلب على السفر، والذي عاد للارتفاع بعد جائحة كوفيد 19، متوقعاً أن يكون نهج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيجابياً للقطاع.

وقال «ويلي والش» في مقابلة نقلتها «رويترز»، إن نهج إدارة «ترامب» يُعد إيجابياً لقطاع الطيران حتى الآن، مضيفاً: «مزيد من حالة عدم اليقين غير المرحب بها أبداً، لكننا دائماً قادرون على التعامل معها».

وأضاف: «أعتقد أنه من المهم أن تعيد أوروبا تقييم دورها في العالم، وأعتقد أن إدارة ترامب قد تسببت في حدوث ذلك بسرعة أكبر بكثير مما كنت أتوقع»، وحث المنظمين الأوروبيين على تخفيف اللوائح التنظيمية.

ومع ترقب بيانات شهري مارس وأبريل، أوضح «والش» أن السفر عبر المحيط الأطلسي ارتفع في يناير وفبراير على أساس سنوي، وأن الطلب على السفر في جميع أنحاء القطاع ارتفع 9% منذ ما قبل الجائحة عام 2019.