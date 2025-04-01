اجتماع لأعضاء في "أوبك+" للمضي في خطط زيادة الإنتاج

يعقد وزراء ثماني دول تزيد إنتاج النفط تدريجياً غداً الخميس اجتماعاً عبر الإنترنت، بحسب مصادر لرويترز، ومن المرجح أن يوافقوا على زيادة أخرى في الإنتاج اعتباراً من مايو.

ومن المقرر أن ترفع ثماني دول من أعضاء أوبك+، وهي مجموعة تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاء في مقدمتهم روسيا، إنتاج الخام بمقدار 135 ألف برميل يومياً في مايو.

وستكون هذه الزيادة الشهرية الثانية بموجب خطة للرجوع عن بعض التخفيضات البالغة ملايين البراميل يومياً التي طبقتها المجموعة منذ عام 2022.

ويضغط تحالف أوبك+ في الوقت نفسه على منتجين آخرين تجاوزوا أهداف الإنتاج المتفق عليها لتقليص إنتاجهم وضخ كميات أقل من المستهدف لفترة من أجل تعويض التجاوزات السابقة.

وقال مصدران من أوبك+، إن الاجتماع يستهدف مراجعة خطط بعض الأعضاء لإجراء تخفضيات إضافية في الإنتاج للتعويض عن ضخ كميات أكبر من حصصهم قبل ذلك.

وقال مصدران آخران إن من المتوقع أن تظل خطة المجموعة لمواصلة إلغاء أحدث شريحة تخفيضات في إنتاج النفط دون تغيير لشهر مايو.

ورفضت جميع المصادر الكشف عن هوياتها نظراً لحساسية الأمر. ولم ترد أوبك بعد على طلب من رويترز للتعليق.

وخفضت أوبك+ الإنتاج بمقدار 5.85 ملايين برميل يومياً، أي نحو 5.7 بالمئة من المعروض العالمي. ومنذ عام 2022، اتفقت المجموعة على سلسلة من الإجراءات لدعم السوق.

وكان من المقرر في وقت سابق أن تجتمع لجنة وزارية لأوبك+، والتي تتمتع بسلطة التوصية للمجموعة الأكبر بتغييرات في سياسة الإنتاج، في الخامس من أبريل لكن أحد المصادر قال إن هذا قد يحدث أيضاً يوم الخميس.