آبل تعيد وظيفة قياس معدل الأكسجين في الدم إلى ساعاتها الذكية

أعلنت شركة آبل عن إطلاق خاصية بتصميم جديد لقياس الأكسجين في الدم لبعض ساعاتها الذكية ومنها آبل ووتش 8 وآبل ووتش 10 وآبل ووتش آلترا.

وبهذه الخطوة تعيد آبل خاصية مراقبة أكسجين الدم إلى الساعات الذكية من خلال تعديلها للالتفاف على حظر استيرادها من قبل لجنة التجارة الدولية الأمريكية.

سيتم قياس بيانات أكسجين الدم وحسابها على جهاز الهاتف الذكي آيفون المرتبط بالساعة الذكية. ويمكن الاطلاع على نتائج قياس مستوى الأكسجين في الدم من خلال قسم «الجهاز التنفسي» في تطبيق «الصحة» على آيفون. هذا يعني أن المستخدمين لن يتمكنوا من الاطلاع على البيانات على ساعة آبل ووتش وإنما سيتم ذلك عبر هواتفهم.

وقالت آبل إنه تم تطبيق التحديث الجديد في ساعاتها الذكية بموجب قرار جمركي أمريكي حديث ما يعني السماح لشركة التكنولوجيا العملاقة باستيراد ساعات آبل ووتش المزودة بخاصية مراقبة الأكسجين في الدم بتصميمها الجديد.

ولا يؤثر هذا التغيير على الطرز المباعة سابقاً والمزودة بالإصدار الأصلي من الخاصية، أو الوحدات المشتراة خارج الولايات المتحدة.

تطبق الخاصية المعاد تصميمها فقط على ساعات آبل ووتش التي تم بيعها بعد سريان حظر الاستيراد الذي فرضته لجنة التجارة الدولية الأمريكية في أوائل عام 2024.

يمكن لهؤلاء المستخدمين الوصول إلى خاصية مراقبة الأكسجين في الدم المعاد تصميمها من خلال تحديث برنامج آيفون وآبل ووتش.

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي دخلت فيه شركة أبل في نزاع قانوني مستمر مع شركة ماسيمو لصناعة الأجهزة الطبية، والتي اتهمت عملاق التكنولوجيا بسرقة تقنية قياس الأكسجين في الدم الخاصة بها بعد محادثات أولية حول تعاون محتمل.