ارتفاع الين وتراجع الإقبال على الدولار مع تفادي الأصول عالية المخاطر

ارتفع الين أمس وسجل الذهب ذروة جديدة وسط حالة من الضبابية بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية ألقت بظلالها على آفاق التضخم والنمو الاقتصادي في الولايات المتحدة، وأبعدت المتعاملين عن الأصول عالية المخاطر وعن الدولار.

وتشهد السوق حالة من التوتر قبيل جولة جديدة من الرسوم الجمركية المضادة من المقرر أن يعلن عنها البيت الأبيض يوم الأربعاء.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت متأخر يوم الأحد: إن رسوماً جمركية ستفرض على جميع الدول تقريباً هذا الأسبوع. ولم يقدم تفاصيل. وارتفع الين إلى 148.7 للدولار خلال التداولات وسجل زيادة 0.37% خلال التعاملات إلى 149.280 للدولار.

وارتفعت العملة اليابانية 0.82% الجمعة، عندما أظهرت بيانات أمريكية ارتفاع التضخم الأساسي بأكثر من المتوقع الشهر الماضي، مما أجج المخاوف من الركود التضخمي. وتراجع اليورو 0.11% إلى 1.0821 دولار، على الرغم من أنه من المتوقع أن يسجل زيادة بنحو 4.5% هذا الربع في أكبر قفزة له منذ الربع الثالث من عام 2022، بدعم من الإصلاح المالي في ألمانيا.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية، عند 104.01. وارتفع الجنيه الاسترليني 0.19% إلى 1.2955 دولار، ومن المتوقع أن يسجل ارتفاعاً شهرياً بنحو 3% وهو الأفضل منذ نوفمبر 2023. وهبط الدولار الكندي إلى 1.4347 للدولار الأمريكي. كما تراجع البيزو المكسيكي إلى 20.3808 للدولار.

وانخفض الدولار الأسترالي 0.6% إلى 0.6252 دولار، قبيل اجتماع السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الأسترالي اليوم الثلاثاء.