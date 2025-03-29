الذهب عند ذروة غير مسبوقة وسط مخاوف الرسوم الجمركية

واصلت أسعار الذهب مكاسبها لتبلغ ذروة قياسية، أمس، وسط تصاعد مخاوف الحرب التجارية. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 3071.96 دولاراً للأوقية (الأونصة) خلال التعاملات بعد أن لامس أعلى مستوى على الإطلاق عند 3086.21 دولاراً في وقت سابق من الجلسة.

واتجه المعدن النفيس لتحقيق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي.وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7% إلى 3081.20 دولاراً، بعد أن لامست ذروة قياسية عند 3124.4 دولاراً في وقت سابق من الجلسة.

واستقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 34.38 دولاراً وتراجع البلاتين 0.2% إلى 983.55 دولاراً وصعد البلاديوم 0.8% إلى 982.75 دولاراً.