النفط يرتفع قرب أعلى مستوى في شهر

ارتفعت أسعار النفط، أمس، مقتربة من أعلى مستوى في شهر وسط مخاوف إزاء المعروض العالمي، لكن الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة وتداعياتها المتوقعة على الاقتصاد العالمي حدت من المكاسب.

وخلال التعاملات زادت العقود الآجلة لخام برنت 9 سنتات بما يعادل 0.1 % إلى 73.88 دولاراً للبرميل. وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 20 سنتاً أو 0.3 % إلى 69.85 دولاراً للبرميل.

وكانت الأسعار قد ارتفعت الأربعاء بنحو 1 % إلى أعلى مستوى منذ فبراير الماضي. وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الأربعاء إن مخزونات النفط الخام تراجعت 3.3 ملايين برميل إلى 433.6 مليوناً خلال الأسبوع الماضي، مقارنة بتوقعات محللين في استطلاع لرويترز بانخفاض 956 ألف برميل.

وظلت مكاسب النفط محدودة بضغط من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء عن خطته لتطبيق رسوم جمركية بنسبة 25% على السيارات والشاحنات الخفيفة المستوردة، اعتباراً من الأسبوع المقبل، بينما يبدأ تطبيق الرسوم على قطع غيار السيارات 3 مايو المقبل.