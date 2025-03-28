«اكس ار بي» قد تواجه انخفاضاً بـ43 %

تباينت أسعار العملات المشفرة، أمس، مع استمرار تقلبات الأصول الخطرة الناجمة عن السياسات الحمائية للإدارة الأمريكية.

وتوقع بيتر براندت المحلل الشهير في تحليل الرسوم البيانية أن عملة «اكس آر بي» قد تنهار 43% إذا انخفضت إلى ما دون 1.9 دولار، وإذا حدث هذا فقد تستهدف مستوى 1.07 دولار. وتدعم بعض إشارات البلوكشين أيضاً هذه النظرة.

فعلى أساس أسبوعي، انخفض عدد العناوين النشطة على XRP Ledger 62%، من 74 ألف مستخدم عند الذروة في ديسمبر إلى 28 ألفاً في مارس.

وارتفعت بتكوين 1.19% إلى 87448.58 دولاراً خلال التداولات، وزادت الإيثريوم 1.66% إلى 2030.53 دولاراً وانخفضت كل من الريبل بنسبة 0.41% إلى 2.372 دولار، ودوج كوين 0.21% إلى 19.63 سنتاً، وعملة «ترامب» الرمزية 3.13% إلى 11.44 دولاراً.

وعلى صعيد مجمل أداء السوق، تراجع حجم التداولات على مدار الـ 24 ساعة الماضية 0.58%، مع انخفاض القيمة السوقية 1% إلى 2.86 تريليون دولار وفق بيانات «كوين ماركت كاب»، ما يشير إلى وجود ضغوط بيع.

على صعيد آخر، ذكرت «جيم ستوب» في إقرار تنظيمي قدمته أمس أنها تعتزم بيع سندات قابلة للتحويل بقيمة 1.3 مليار دولار لتمويل عمليات شرائها للبتكوين.

وفشلت «ريبل» في تحقيق ارتفاع حاسم فوق 2.5 دولار رغم الصعود الأخير المتعلق بقضية لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. وظلت العملة عالقة في الاتجاه الهابط خلال الربع الأول، حيث خسرت 30% من أعلى مستوى عند 3.4 دولارات.

وفقاً لمؤشر MVRV Z الخاص بمنصة «سنتيمنت» لا تزال عملة «اكس آر بي» مقيمة بأعلى من قيمتها العادلة عند المستويات الحالية ويتتبع المؤشر ما إذا كان الأصل مبالغاً في سعره أو مقوماً بأقل من قيمته الفعلية مقارنة بسعره.».

بالنسبة إلى ريبل، ارتفع المؤشر فوق 6 في ديسمبر وكان عند 2.8 خلال التعاملات، ما يعني أن المستثمرين على المدى الطويل لديهم مكاسب غير محققة تتراوح ما قد يدفعهم إلى جني الأرباح والتسبب في هبوط «اكس آر بي». إلا أن الاتجاه الصاعد العام لا يزال قائماً.