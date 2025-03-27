رغم رسوم ترامب الجمركية.. صندوق النقد لا يتوقع ركوداً بأمريكا

كشف صندوق النقد الدولي عن تواصل عملية تقييمه لتأثير خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للرسوم الجمركية، التي تتضمن رسوماً جديدة على السيارات بنسبة 25 بالمئة، مشيراً إلى أن توقعاته الأساسية للصندوق لا تستشرف حدوث ركود في الولايات المتحدة.

وقالت جولي كوزاك المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي اليوم الخميس، حين سُئلت عن خطط ترامب للرسوم الجمركية في مؤتمر صحفي اعتيادي لصندوق النقد الدولي، إن استمرار الرسوم المفروضة على السلع من كندا والمكسيك سيكون له "تأثير سلبي كبير" في التوقعات الاقتصادية لهما، لكنها أحجمت عن تقديم تفاصيل محددة.

وأضافت أن الصندوق مستمر في تقييم آثار إعلانات ترامب المختلفة عن الرسوم الجمركية على مناطق أخرى.

وسيتم دمج كثير منها في توقعات صندوق النقد الدولي القادمة لآفاق الاقتصاد العالمي المقرر صدورها في أبريل، وقالت كوزاك إن التقرير سيذكر بوضوح الإجراءات التي تم تضمينها في تقييمات الصندوق للنمو الاقتصادي والتضخم.