بيانات أمريكية وصينية ضعيفة تهبط بأسعار النفط

انخفضت أسعار النفط، أمس، مع تزايد المخاوف بشأن الطلب على الوقود بسبب بيانات اقتصادية مثيرة للقلق من الولايات المتحدة والصين، أكبر مستهلكين للنفط في العالم.

وخلال التعاملات هبطت العقود الآجلة لخام برنت 39 سنتاً، أو 0.58 %، إلى 66.45 دولاراً للبرميل، وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 42 سنتاً، أو 0.66 %، إلى 63.54 دولاراً.

ويتجه خام برنت للانخفاض 0.2 %، وخام غرب تكساس الوسيط للانخفاض 0.5 % خلال الأسبوع.وأظهرت بيانات أصدرتها الحكومة الصينية، الجمعة، تراجع نمو إنتاج المصانع إلى أدنى مستوى في 8 أشهر، وزيادة نمو مبيعات التجزئة بأبطأ وتيرة منذ ديسمبر، ما أثر سلباً في المعنويات رغم ارتفاع استهلاك المصافي في ثاني أكبر مستهلك للخام في العالم.