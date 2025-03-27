«بيتكوين» تقود انتعاش «المشفرة» وتجذب 724 مليوناً

قادت عملة بيتكوين الانتعاش الأخير في سوق العملات المشفرة، وجذبت 724 مليون دولار، في اتجاه معاكس للتدفقات الخارجة، التي بلغ حجمها 5.4 مليارات دولار، خلال الأسابيع الخمسة الماضية. على النقيض.

واجهت إيثيريوم تدفقات خارجة بقيمة 86 مليون دولار، بينما حققت سولانا مكاسب بقيمة 6.4 ملايين دولار، ما يدل على أن المستثمرين لا يزالون انتقائيين.

ورغم الصدمات السوقية المتتالية، تظل هيمنة البيتكوين قوية، مستقرة فوق 60 %، المستوى نفسه الملاحظ قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية. ومن المثير للاهتمام أن هذا الاستقرار يتبع تراجعاً كبيراً من أعلى مستوى لبيتكوين على الإطلاق عند 109 آلاف دولار، باتجاه انخفاض هائل إلى 78 ألف دولار.

وخلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، ارتفع سعر بيتكوين بنسبة 1.3 %، إلى 88.214 ألف دولار، فيما وصل سعر إكس آر بي إلى 2.47 دولار، بارتفاع نسبته 1.21 %، فيما وصل سعر سولانا إلى 145.05 دولاراً، وارتفعت إيثريوم بشكل طفيف جداً بنسبة 0.08 %، إلى 2070.2 دولاراً.

يشير تحرك السعر إلى قناعة قوية، ورغم التقلبات قصيرة الأجل، يظل استمرار الاتجاه الصعودي نحو مستوى قياسي جديد ممكناً، خاصة مع احتمال بناء زخم صعودي على المدى الطويل. رغم ذلك، كشف التباين في تدفقات العملات المشفرة أيضاً، عن ضعف أداء العملات البديلة، خاصة إيثيريوم.

في الواقع، شهدت إيثيريوم تدفقات خارجة متتالية من صناديق الاستثمار المتداولة خلال الأسبوعين الماضيين. لم يؤدِ هذا الاتجاه إلا إلى تعزيز مكانة البيتكوين المهيمنة، حيث تستمر في الاستحواذ على حصة الأسد من رأس المال المؤسسي.

ووسط تكهنات بربع ثانٍ هابط، مدفوع بتغير السياسات المالية والنقدية، قد تعمل التدفقات إلى العملات المشفرة البالغة 724 مليون دولار، كمحفز حاسم، يعكس حركة السوق. وتشير التدفقات الداخلة إلى البيتكوين، إلى ثقة مؤسسية قوية. وإلى جانب انخفاض ضغط البيع، يمكن أن يغذي هذا الزخم الصعودي.