ترامب يحفز صناعة الفضاء الأمريكية عبر كبح البيروقراطية

يسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تحفيز صناعة الفضاء المحلية عبر تقليل البيروقراطية، في الوقت الذي تشتد فيه المنافسة من دول مثل الصين والهند.

وفي أمر تنفيذي وقّعه أول من أمس، استعرضت الإدارة الأمريكية خططاً لتعزيز المكانة الأمريكية في الفضاء بحلول 2030 من خلال سوق تنافسي لعمليات الإطلاق وزيادة هائلة في معدل الإطلاق و«أنشطة فضائية جديدة».

ولتحقيق هذا، تخطط الحكومة لتبسيط وتسريع عمليات الموافقة على التراخيص التجارية وجهات التشغيل التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها.

وينص الأمر على أن ضمان عمليات إطلاق فعالة وإعادة دخول المشغلين الأمريكيين «مهمة للنمو الاقتصادي والأمن الوطني وتحقيق الأهداف الفضائية الفيدرالية».

كما ستساعد السياسات في الحفاظ على «المنافسة والتفوق الفضائي الأمريكي».

ويحدد الأمر التنفيذي مواعيد نهائية للوكالات الفيدرالية، بما في ذلك وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا)، لتقديم مقترحات بشأن تدابير لتقليل العقبات التنظيمية وتحديد التعارضات مع القواعد الحالية، مثل اللوائح البيئية.

وتهدف الولايات المتحدة إلى إعادة البشر إلى القمر بحلول 2027، بعد عقود من آخر مهمة أمريكية مأهولة للقمر، ولكن قبل دول أخرى ذات برامج فضائية طموحة مثل الهند والصين.

وأدى إضفاء الطابع التجاري والخصخصة إلى تغيير صناعة الفضاء بشكل كبير في السنوات الأخيرة، ما عزز التنافس على مكانة رائدة في القطاع.