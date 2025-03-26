«بيتكوين» تفشل في كسر مستوى 89 ألفاً

قبل أسبوع واحد فقط، يوم الثلاثاء الماضي، كافح سعر البيتكوين للبقاء فوق مستوى 81.000 دولار، بعد انخفاض يومي بلغ 3.000 دولار. رغم ذلك، دافعت بيتكوين عن هذا المستوى، وارتفعت فوق 87.000 دولار، بعد يوم واحد فقط، عقب اختتام الاجتماع الثاني للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية لهذا العام، وإعلان براد جارلينجهاوس، المنتصر في الدعوى القضائية بين شركته وهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.

رغم ذلك، فشلت بيتكوين في الحفاظ على هذا المسار الصاعد، وانخفض سعرها إلى نحو 84000 دولار، وهو مستوى استقرت عليه العملة الرقمية خلال الأيام القليلة التالية. وظهرت أولى علامات التعافي في وقت متأخر يوم الأحد، عندما بدأ سعر البيتكوين يستعيد زخمه.

وبلغ هذا الارتفاع ذروته يوم الاثنين، بارتفاع حاد إلى نحو 89,000 دولار. ثم انخفض سعر بيتكوين إلى ما دون 87,000 دولار في الساعات التالية، في الوقت نفسه، ارتفعت قيمة بيتكوين السوقية لأكثر من 1.730 تريليون دولار، إلا أن هيمنتها على العملات البديلة تأثرت بشدة، وانخفضت إلى 58.3 % على منصة «سي جي».

وربما يكون الخبر الأبرز في مجتمع العملات المشفرة اليوم، فهو إعلان بورصة «كريبتو.كوم»، دخولها مع شركة ترامب الإعلامية، مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا (TMTG)، لإطلاق عدة صناديق استثمار متداولة (ETFs)، وأوراق مالية متداولة في البورصة (ETPs). وبطبيعة الحال، ارتفع سعر عملة المنصة المسماة «كرونوس» بنسبة تصل إلى 40 % في مرحلة ما.

كذلك دخلت عملة دوجكوين المنطقة الخضراء اليوم، بعد ارتفاعها بنسبة تقارب 6 %، لتستقر فوق 0.185 دولار. كما سجلت كاردانو وسولانا وبينانس كوين وتشين لينك وستيلر وهيدرا وشيبا اينو مكاسب طفيفة أيضاً.

في المقابل، سجلت إيثيريوم وريبل وترون وتون كوين وليون خسائر طفيفة. وظل إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة بشكل أساسي في نفس مكان الأمس، عند 2.970 تريليون دولار، على سي جي.