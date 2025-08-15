ارتفاع أرباح «سويس ري» خلال النصف الأول

أعلنت مجموعة إعادة التأمين السويسرية سويس ري، أمس، ارتفاع أرباحها خلال النصف الأول من العام الجاري، رغم تراجع إيرادات التأمين، مقارنة بالعام الماضي.

وقال أندرياس برجر الرئيس التنفيذي للمجموعة «حققت سويس ري أداء قوياً في النصف الأول من العام، ونحافظ على أهدافنا للعام بكامله. ونظراً لحالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي الكلي الواسع، ومع دخولنا ذروة موسم الرياح، نواصل توخي الحذر. وبالنظر إلى المستقبل، نواصل التركيز على الاستثمار المنضبط، وكفاءة الإنفاق، لدعم تحقيق نتائج ثابتة».

وأعلنت شركة سويس ري تحقيق أرباح صافية خلال النصف الأول، بقيمة 2.61 مليار دولار، بزيادة 24 % سنوياً، مدفوعة بهوامش مرتفعة لأنشطة أعمال التأمين على الممتلكات والتعويضات، وتحقيق نتائج استثمارية أفضل.